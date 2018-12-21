Yeni yıl öncesinde, kendisi ve ailesi için alışveriş yapan Nilay Cafer, "Yeni yılda ailemle birlikte olacağım. Malum dışarısı çok kalabalık oluyor. Ben de kalabalıkları çok sevmiyorum böyle zamanlarda. Bu özel günde ailemle olmak daha çok mutlu ediyor beni" açıklamasında bulundu.

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