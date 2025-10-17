Nilay Deniz, tatil pozlarını paylaştı
Ünlü oyuncu Nilay Deniz, Mısır'da geçirdiği tatilde eğlenceli anların, "Çöl kumu ve deniz tuzu" notuyla sosyal medyada paylaştı
Giriş: 17.10.2025 - 18:55 Güncelleme: 17.10.2025 - 18:55
Ünlü oyuncu Nilay Deniz, tatil için soluğu Mısır’da aldı.
Nilay Deniz, tatilinde güneşin, denizin ve kumun tadını çıkarırken keyifli anlarını sosyal medya hesabından da takipçileriyle paylaştı.
Oyuncu, paylaşımına; "Çöl kumu ve deniz tuzu" notunu düşerek tatilinden kareleri 1 milyon takipçisiyle buluşturdu.
