Nilperi Şahinkaya: Bence şaka yaptı

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Baturalp Bekar, önceki sabah Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Çift, basın mensuplarıyla sohbet etti. Şahinkaya, Aslı Bekiroğlu'nun, "Onları ben tanıştırdım" cümleleri hakkında; "Bence şaka yaptı. Biz aynı mahallede oturuyoruz zaten, tanışıyorduk" dedi.

Aslı Bekiroğlu

Nilperi Şahinkaya, basın mensuplarıyla işler üzerine sohbet ederken yeni tiyatro oyunundan da bahsetti. Şahinkaya; "Güzel bir tiyatro oyunum var ana artık bir şeyleri dillendirmeye korkuyorum. Olacak iş iptal oluyor, bu birkaç kere başıma geldi. Eskisi gibi heyecanla bunu konuşamıyorum. Tiyatro oyunu var bir tane içime çok sindi. Dizi ve filmin yanında bir de tiyatro yapmak iyi oluyor. İnsanın motorunu sıcak tutuyor. Hepsinin tadı çok farklı" diyerek, sevgilisiyle birlikte yürüyüşüne devam etti.