Nilperi Şahinkaya, 'Erşan Kuneri' setinden paylaştı

Cem Yılmaz’ın yazıp, yönettiği 'Erşan Kuneri'nin ilk sezonunda Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak gibi ünlü isimler yer almıştı.

SETTEN PAYLAŞTI

'Erşan Kuneri'nin 2'nci sezonunda ise Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal'ın rol alacağı açıklanmıştı. Projenin yeni sezon çekimleri başladı.

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, setten kareleri yayınladı. Cem Yılmaz, Ahsen Eroğlu ve Bige Önal ile objektif karşısına geçen Şahinkaya, "Erşan Kuneri' kim ve bundan bize ne?" dedi.

Fotoğraflar: Instagram