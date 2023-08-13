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        Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya, 'Erşan Kuneri' setinden paylaştı - Magazin haberleri

        Nilperi Şahinkaya, 'Erşan Kuneri' setinden paylaştı

        Geçtiğimiz haftalarda 'Erşan Kuneri'nin 2'nci sezonunda yer alacak isimleri duyuran Cem Yılmaz, projenin çekimlerine başladı. Kadroda yer alan Nilperi Şahinkaya, setten kareleri yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2023 - 15:27
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        'Erşan Kuneri' setinden paylaştı
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        Cem Yılmaz’ın yazıp, yönettiği 'Erşan Kuneri'nin ilk sezonunda Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak gibi ünlü isimler yer almıştı.

        SETTEN PAYLAŞTI

        'Erşan Kuneri'nin 2'nci sezonunda ise Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal'ın rol alacağı açıklanmıştı. Projenin yeni sezon çekimleri başladı.

        Oyuncu Nilperi Şahinkaya, setten kareleri yayınladı. Cem Yılmaz, Ahsen Eroğlu ve Bige Önal ile objektif karşısına geçen Şahinkaya, "Erşan Kuneri' kim ve bundan bize ne?" dedi.

        Fotoğraflar: Instagram

        "Erşan Kuneri karakterini bilmiyordum"
        "Erşan Kuneri karakterini bilmiyordum"
        "Erşan Kuneri'yi güle oynaya çekiyoruz"
        "Erşan Kuneri'yi güle oynaya çekiyoruz"
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        #nilperi şahinkaya
        #Erşan Kuneri
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