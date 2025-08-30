Nilperi Şahinkaya'nın anne acısı

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesinin acısıyla sarsıldı. Şahinkaya’nın annesi Meltem Vural, kanserle verdiği mücadeleyi kaybetti.

Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda annesinin vefat ettiğini duyurdu.

Oyuncu paylaşımında şunları yazdı; "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim… Sensiz nasıl devam edeceğim, hayatın anlamı nasıl olacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak dünyaya geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum, anneciğim."

Fotoğraflar: Instagram