Nilperi Şahinkaya'nın köpeğine verdiği isim şaşırttı

Bir süredir yönetmen sevgilisi Batur Alp ile mutlu bir birliktelik yaşayan oyuncu Nilperi Şahinkaya, Chihuahua cinsi bir yavru köpeği sahiplendiğini duyurdu.

Nilperi Şahinkaya'nın köpeğine verdiği bir hayli uzun isim dikkat çekti. Şahinkaya, köpeğine; 'Pablo Garcia Perez Fernandez De La Rosa' adını verdiğini açıklarken paylaşımına; "Ömrün, ismin gibi uzun olsun oğlum" notunu düştü.