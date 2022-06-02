5 yıllık aranın ardından 'Kendine Bi' Şans Ver' albümünü sevenleriyle buluşturan Nilüfer, kariyeriyle ilgili olarak, "Dile kolay aslında 50 yıl ben bile inanamıyorum yani. Onun için belli bir doygunluk var tabi. Mesela ben başka albüm yapmam diye düşünüyorum artık." dedi.

Müzisyen, Aslı Şafak’ın "Bu son albümün mü?" sorusuna ise "Evet" yanıtını verdi.

"AĞLAYA AĞLAYA AŞK ACISI ÇEKTİM"

Aşk ilişkilerine dair de samimi açıklamalar yapan Nilüfer, Aslı Şafak’ın, "Geçmişte eve kapanarak ağlayarak aşk acısı çektiniz mi?" sorusuna "Çok çok. Birkaç yıldır aşk muhabbetim yok kimseyle. Ama aşkta duyguları serbest bırakan bir kadın oluyorum." cevabını verdi.

"POP MÜZİK GERİDE KALDI"

Nilüfer, rap müziğin yükselişini başarılı bulduğunu dile getirirken, "Uygun şartlar önüme geldiğinde seve seve rap müzik yapan biriyle düet yaparım. Çok üretim var. Pop müzik biraz geride kaldı. Ama hiçbir zaman bitmez onu da hep söylüyorum." ifadelerini kullandı.