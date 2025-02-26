Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu “Şvayk” Oyunuyla İstanbul’da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nu konuk ediyor. İstanbul seyircisi “Şvayk” isimli oyunu 26 Şubat-1 Mart 2025 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde; 3, 4 Mart 2025 tarihlerinde Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde seyredebilecek.

Bertolt Brecht’in yazdığı, Yücel Erten çevirisiyle Doğu Yaşar Akal’ın yönettiği oyunda Ayşe Elif Kesoğlu, Ayşe Gülerman Kum, Ayşe Güreşçi, Batuhan Pamukçu, Duygu Yakasız, Gökhan Kum, İbrahim Ersoylu, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Peker Sabuncu, Pınar Hande Ağaoğlu, Sultan Ahmet Çakır rol alıyor.

ŞVAYK

Köpek satıcısı Şvayk, günlerini Bayan Kopecka’nın Kupa Meyhanesi’nde boğazına pek düşkün arkadaşı Baloun ile geçirmektedir. Hitler’e karşı düzenlenen suikast hakkında sarf ettiği sözler yüzünden tutuklanır. Karşısındakileri şaşkına çeviren dil oyunları sayesinde hayatta kalmayı başarır, ama kendini İkinci Dünya Savaşı’nın dönüm noktası olan Stalingrad önlerinde bulur. Uçsuz bucaksız Rus steplerinde, düşman güçlü… Kış çok zor… Eve dönmek bir hayal…