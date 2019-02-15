Türk Pop Müziği’nin efsane ismi Nilüfer’in büyük merak uyandıran yeni şarkısı ‘’Tik Tak’’ ve şarkının klibi görücüye çıktı. Yayınlandığı ilk günden itibaren listelere çok hızlı giriş yapan şarkının klibi de kendisi kadar beğenildi. Kariyerinde ilk kez mayoyla kamera karşısına geçen sanatçı fiziğiyle göz kamaştırdı.

Türkiye’nin en ünlü klip yönetmeni ve fotoğrafçılarından Nihat Odabaşı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu klipte Nilüfer'e dansçılar eşlik ederken, sanatçı çekimlerde ünlü modacılar Hakan Akkaya ve Cihan Nacar imzalı özel tasarım kıyafetler giydi. Giydiği mayoyla bambaşka bir Nilüfer olarak dikkat çeken sanatçıya müzikseverler iltifat yağdırdı.

"HAYATI ANLATAN EN GÜZEL ŞARKI"

'Tik Tak' için Nilüfer hayranlarından ‘’Hayatı anlatan en güzel şarkı olmuş. Bu şarkı hepimize 14 Şubat sonrası en güzel hediye oldu.’’ yorumları geldi.