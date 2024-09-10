Nilüfer'den Reha Muhtar açıklaması

Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin sorularını yanıtlayan Nilüfer; "Durumu gayet iyi, daha iyi olacak. Biraz zamana ihtiyacı var. Oturuyordu. Biraz sohbet ettik. Ne zaman taburcu olacağı belli değil. O konuda henüz bir şey söylemiyorlar. Kendisini iyi gördüm, bu da beni rahatlattı. Onun için hastaneden rahat ayrılıyorum" dedi.