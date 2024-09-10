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        Nilüfer'den Reha Muhtar açıklaması

        Şarkıcı Nilüfer, geçtiğimiz ay evinde geçirdiği kaza sonucunda hastaneye kaldırılan eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 17:20 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:54
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        Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Nilüfer, sağlık durumu iyiye giden eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret etti.

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        Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin sorularını yanıtlayan Nilüfer; "Durumu gayet iyi, daha iyi olacak. Biraz zamana ihtiyacı var. Oturuyordu. Biraz sohbet ettik. Ne zaman taburcu olacağı belli değil. O konuda henüz bir şey söylemiyorlar. Kendisini iyi gördüm, bu da beni rahatlattı. Onun için hastaneden rahat ayrılıyorum" dedi.

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        Nilüfer, "Sürecin başlangıcı ile alakalı birçok haber çıktı. Kendisi bu durumlardan nasıl etkilendi?" sorusunu da yanıtlayarak; "Henüz hiçbir şeyden haberi yok" cevabını verdi.

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        Ünlü şarkıcı, "Deniz Uğur ile buzları erittiğiniz konuşuluyor. Oğlu da bir açıklama yaptı. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna ise, "O konuda bir şey konuşmak istemiyorum" şeklinde yanıtladı.

        #nilüfer
        #Reha Muhtar
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