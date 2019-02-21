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Mekan çıkışı görüntülenen arkadaş grubundan ev sahibi Nilüfer Gürbüz yeni yaşını soran muhabirlere cevap vermezken eşi Buğra Gülsoy "Güzel bir akşam yemeği yedik. Gayet keyifliydi her şey" şeklinde açıklama yaptı.