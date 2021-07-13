Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu (NKT), Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban ve tüm sanatçı ekibiyle birlikte tüm yaz ve sonbahar dönemini kapsayacak, kısa oyunlardan oluşan büyük bir epik oyun projesine başlıyor.
Britanyalı oyun yazarı Mark Ravenhill’in, kısa oyunlardan oluşan epik oyunu “Vur, Yağmala, Yeniden”, ‘Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’ sanat ekibi ve oyuncularının yoğun prova ve hazırlık çalışmasıyla Balat Atatürk Ormanın İZCİEVİ’nde seyircileriyle buluşacak. Proje için Balat Atatürk Ormanı İzci Evi bir açık hava gösteri alanına dönüştürülüyor.
NKT’nin yaz ve sonbahar döneminde seyircisiyle buluşacağı bu yeniden düzenlenen gösteri alanıyla kente, gökyüzünün altında, ağaçların arasında, yeni, kalıcı ve sürekli bir açık hava sahnesi kazandırılıyor… Vur, Yağmala, Yeniden, savaş, barış, otorite, özgürlük, demokrasi, suç, ceza, hastalık, şiddet temaları üzerine yazılmış kısa oyunlardan oluşan bir bütün epik eser. Oyun, izole hayatlar yaşasak da gelişen teknoloji ve haberleşme araçlarıyla birbirimize bağlı olduğumuzu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızın olduğunu konu alan büyük tek bir hikaye.
Vur, Yağmala, Yeniden projesi 5 farklı yönetmenin sahneleyeceği 5 episoddan oluşuyor, her episodda NKT oyuncu ekibine misafir oyuncular katılıyor. Vur, Yağmala, Yeniden’in yönetmenleri Mert Öner, Melisa İclal Yamanarda, Ebru Nihan Celkan, Gülhan Kadim, Doğu Akal. İlk episodun misafir oyuncusu Beste Bereket.
Temmuz’da başlayan provaların ardından, oyunlar Ağustos’un ilk haftası prömiyer yapacak. Yoğun bir prova ve oyun süreciyle tamamlanacak proje, Ekim sonuna kadar devam edecek. Ekim 15’ten itibaren, proje kapsamında sahnelenen tüm kısa oyunların (17 kısa oyun) arka arkaya tüm gün sürecek tek bir oyun şeklinde sahneleneceği özel gösterimler seyirciyle buluşacak.
VUR, YAĞMALA, YENİDEN
Yazan: MARK RAVENHILL
Çeviren: AYBERK ERKAY
Yönetmenler:
MERT ÖNER
MELİSA İCLAL YAMANARDA
EBRU NİHAN CELKAN
GÜLHAN KADİM
DOĞU AKAL
DÜN BİR OLAY MEYDANA GELDİ
KAYIP CENNET
CENNET YENİDEN
KORKU VE SEFALET
SAVAŞ VE BARIŞ
DÜNYALAR SAVAŞI
TAHAMMÜLSÜZLÜK
ÂŞIK KADINLAR
TROYALI KADINLAR
AŞK (AMA BİR YERE KADAR)
TANRILARIN ŞAFAĞI
ANA
SUÇ VE CEZA
BİR ULUSUN DOĞUŞU
ODYSSEİA
MİKADO
KIYAMET SAVAŞI
2. EPİSOD: 19 AĞUSTOS PRÖMİYER
3. EPİSOD: 2 EYLÜL PRÖMİYER
4. EPİSOD: 16 EYLÜL PRÖMİYER
5. EPİSOD: 30 EYLÜL PRÖMİYER
HER HAFTA
PERŞEMBE, CUMA, CUMARTESİ
SAAT 21.00
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