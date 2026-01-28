NASIL KORUNULUR?

Nipah virüsünün kuluçka süresinin uzun olabildiğini, virüsle temas sonrası belirtilerin genellikle 4-14 gün içinde ortaya çıksa da bu sürenin 45 güne kadar uzayabildiğini anlatan Diktaş, şu bilgileri verdi:

'Bu nedenle riskli bölgelere seyahat eden kişiler, dönüş sonrası bu süre boyunca kendilerini yakından izlemelidir. Seyahat öyküsü olan kişilerde ateş, solunum sıkıntısı, bilinç değişikliği gibi belirtiler ortaya çıkarsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve seyahat bilgisi sağlık çalışanlarıyla paylaşılmalıdır. Erken farkındalık hem bireysel hem de toplumsal korunma açısından kritik önemdedir.'