Nipah virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Nipah virüsü Türkiye'de görüldü mü?
Hindistan'da görülen yeni Nipah virüsü vakaları, yüksek ölüm oranı ve hızlı yayılma riski nedeniyle yeniden küresel sağlık gündeminin üst sıralarına taşındı. Yetkililer alarm seviyesini yükseltirken, uzmanlardan da özellikle Güney ve Güneydoğu Asya'ya seyahat edenler için kritik uyarılar geldi. Peki, Nipah virüsü nedir, nasıl bulaşır ve Türkiye için bir risk var mı? İşte detaylar...
Asya’da ortaya çıkan Nipah virüsü vakaları, Dünya Sağlık Örgütü’nün yakından izlediği hastalıklar arasında yer alması nedeniyle endişe yaratıyor. Hayvanlardan insanlara ve yakın temasla bulaşabilen virüs, Hindistan’daki son vakalarla birlikte "küresel salgın riski" tartışmalarını da alevlendirdi. Uzmanlar, belirtilerden korunma yollarına kadar birçok başlıkta uyarılarda bulunurken, özellikle seyahat eden vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Nipah virüsü nasıl yayılıyor, belirtileri neler ve korunmak için neler yapılmalı? Detaylar haberimizde...
NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?
Nipah virüsü, insanlarda ve diğer hayvanlarda yüksek ölüm oranına sahip bir hastalık olan Nipah virüsü enfeksiyonuna neden olan yarasa kaynaklı, zoonotik bir virüstür . Kuzey Doğu Afrika ve Güneydoğu Asya'da Nipah virüsünün neden olduğu çok sayıda hastalık salgını meydana geldi. Nipah virüsü , hastalık salgınlarına da neden olan Hendra virüsüyle birlikte Henipavirüs cinsine aittir.
NİPAH VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Nipah virüsü, hayvanlardan insanlara bulaşan ve ölüm oranı çok yüksek olan tehlikeli bir zoonotik enfeksiyon olarak biliniyor. Özellikle Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinde görülen virüs, zaman zaman ölümcül salgınlara yol açmasıyla dikkati çekiyor.
NİPAH VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?
AA haberine göre; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, Nipah virüsüne karşı spesifik bir antiviral tedavi bulunmadığını ve hastalıkla mücadelede en etkili yöntemin korunma olduğunu belirtti.
NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?
Hastalığın basit belirtilerle başlayabileceğine ancak hızla ağır tablolara ilerleyebileceğine dikkati çeken Diktaş, 'Ateş, kas ağrıları, ishal, bulantı ve kusma gibi belirtilerle başlayan hastalık, bazı olgularda ağır solunum yetmezliğine ya da beyin enfeksiyonu olan ensefalite kadar ilerleyebilmektedir. Bu durum, hastalığın ölümcüllüğünü artıran en önemli faktörlerden biridir.' ifadelerini kullandı.
NİPAH VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MI?
Diktaş, Türkiye'nin Nipah virüsünün doğal olarak görüldüğü ülkeler arasında yer almadığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
'Ülkemiz bu yarasaların doğal yaşam alanı içerisinde yer almamaktadır. Ancak Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerine seyahat eden vatandaşlarımızın dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Bu ülkelere seyahat eden kişilerin açıkta satılan yiyeceklerden, meyve sularından ve hijyeninden emin olunmayan gıdalardan kesinlikle kaçınması gerekir. Ayrıca meyve yarasalarının bulunduğu alanlarda temas riskine karşı son derece dikkatli olunmalıdır.'
NASIL KORUNULUR?
Nipah virüsünün kuluçka süresinin uzun olabildiğini, virüsle temas sonrası belirtilerin genellikle 4-14 gün içinde ortaya çıksa da bu sürenin 45 güne kadar uzayabildiğini anlatan Diktaş, şu bilgileri verdi:
'Bu nedenle riskli bölgelere seyahat eden kişiler, dönüş sonrası bu süre boyunca kendilerini yakından izlemelidir. Seyahat öyküsü olan kişilerde ateş, solunum sıkıntısı, bilinç değişikliği gibi belirtiler ortaya çıkarsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve seyahat bilgisi sağlık çalışanlarıyla paylaşılmalıdır. Erken farkındalık hem bireysel hem de toplumsal korunma açısından kritik önemdedir.'