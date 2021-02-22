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Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri neler?

DSÖ yeni bir küresel salgına yol açma potansiyeli olan nipah virüsüne karşı uyardı. Afrika'da ortaya çıkan Ebola ve Doğu Asya'da yarasalardan insanlara bulaştığı bilinen nipah virüsü nedir, belirtileri merak ediliyor. Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri neler? İşte nipah virüsü hakkında merak edilen detaylar...

Nipah virüsü nedir? Nipah virüsü belirtileri neler?

Koronavirüs salgını ile tüm dünyada mücadele sürerken şimdi de Dünya Sağlık Örgütü tarafından nipah virüsüne karşı insanlığı uyardı. Henüz aşısı bulunmamış olan nipah virüsü nedir, belirtileri nelerdir haberimizde yer alıyor.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsünün bilimsel adı Nipah henipavirüstür. Virüs insan ve hayvanlarda yüksek ölüm oranlarına neden oluyor. Yarasa kaynaklı nipah virüsü, hendra virüsü ile birlikte henipavirus cinsine aittir. Güney ve Güneydoğu Asya'da Nipah virüsünün neden olduğu çok sayıda hastalık salgını meydana geldi.

Nipah viürüsün, ephrin alt tipleri vücutta karmaşık bir ifade dağılımına sahiptir ve burada B3'ün bazı ön beyin alt bölgelerinde özellikle yüksek ekspresyona sahip olduğu belirtilmiştir.

NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Nipah virüsü bulaşmış bazı insanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir rahatsızlık gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise belirtiler baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişikliklerine dönüşebiliyor.

İlk defa Malezya'nın Nipah bölgesinde bir salgınla başlayan bu virüsün ayrıca biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.

En çok Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te görülen Nipah virüsünün, meyve yarasaları aracılığıyla taşındığı ifade ediliyor.

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