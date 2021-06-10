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Nisan ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

TÜİK, nisan ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 arttı. İthalat birim değer endeksi ise nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 arttı.İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Nisan ayında 103,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 12,3 puan azalarak, 2021 yılı Nisan ayında 91,3 oldu.

Nisan ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,9, ham maddelerde (yakıt hariç) %22,8, yakıtlarda %80,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,5 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 91.8 ARTTI

İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %91,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %15,6, ham maddelerde (yakıt hariç) %36,3, yakıtlarda %20,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %115,9 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 23.9 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %10,0, ham maddelerde (yakıt hariç) %47,3, yakıtlarda %71,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %16,3 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 30.1 ARTTI

İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %30,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %10,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) %17,4, yakıtlarda %29,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %40,4 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 7.5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Mart ayında 132,4 olan ihracat miktar endeksi %7,5 artarak, 2021 Nisan ayında 142,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Nisan ayında 74,1 olan ihracat miktar endeksi %91,8 artarak, 2021 Nisan ayında 142,1 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3.4 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Mart ayında 111,8 olan ithalat miktar endeksi %3,4 azalarak, 2021 Nisan ayında 107,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Nisan ayında 82,5 olan ithalat miktar endeksi %30,1 artarak, 2021 Nisan ayında 107,3 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2021 YILI NİSAN AYINDA 91.3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Nisan ayında 103,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 12,3 puan azalarak, 2021 yılı Nisan ayında 91,3 oldu.

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