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Nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi yayınlandı! 2023 Nisan enflasyonu ne zaman açıklanacak?

2023 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Buna göre cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bu anket döneminde 37,77 olurken, geçtiğimiz mart ayında bu rakam 37,72 olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini, mayıs ayının başında açıklayacak. Mart ayı enflasyon oranı yüzde 2,29 olurken, gözler nisan ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte TÜİK ile 2023 Nisan enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih...

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  • Nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi yayınlandı! 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    Mart ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklamasının ardından, nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Bu kapsamda merakla beklenen Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlandı. Emekli ve memur maaşlarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıyan nisan ayı enlflasyon verilerinin ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, "2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte detaylar...
  • Nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi yayınlandı! 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    MART AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

    Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 50,51'e geriledi. Yurt İçi ÜFE (Yİ-ÜFE) martta yüzde 0,44 artarken, yıllık bazda yüzde 62,45 oldu.
  • Nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi yayınlandı! 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    2023 NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurum TÜİK, enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının da 3 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. Kira artış oranı da bu tarihte belli olması bekleniyor.
  • Nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi yayınlandı! 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!

    2023 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden

    oluşan 40 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir 
  • Nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi yayınlandı! 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 olmuştur. 
  • Nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi yayınlandı! 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşmiştir.
  • Nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi yayınlandı! 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,83 olasılıkla yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 22,54 olasılıkla yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 36,67 olasılıkla ise yüzde 35,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
  • Nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi yayınlandı! 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,22’sinin beklentilerinin yüzde 25,00 – 29,99 aralığında, yüzde 21,62’sinin beklentilerinin yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 29,73’ünün beklentilerinin yüzde 35,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
  • Nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi yayınlandı! 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,36 olasılıkla yüzde 9,00 – 14,99 aralığında, yüzde 49,18 olasılıkla yüzde 15,00 – 20,99 aralığında, yüzde 19,76 olasılıkla ise yüzde 21,00 – 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
  • Nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi yayınlandı! 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

    Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 24,24‘ünün beklentilerinin yüzde 9,00 - 14,99 aralığında, yüzde 45,45‘inin beklentilerinin yüzde 15,00 – 20,99 aralığında, yüzde 18,18’inin beklentilerinin yüzde 21,00 – 26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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