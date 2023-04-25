Mart ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklamasının ardından, nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Bu kapsamda merakla beklenen Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlandı. Emekli ve memur maaşlarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıyan nisan ayı enlflasyon verilerinin ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, "2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte detaylar...