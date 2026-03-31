Nisan ayı temettü takvimi açıklandı! Hangi şirketler temettü verecek?
Borsa İstanbul'da Nisan ayı temettü takvimi yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Farklı sektörlerden birçok şirketin nakit kâr payı dağıtımı yapacağı bu dönemde, ödeme tarihleri ve hisse bazlı temettü tutarları yakından izleniyor. Bankacılıktan enerjiye uzanan geniş bir yelpazede açıklanan takvim, yatırımcıların stratejilerini şekillendirmesinde belirleyici rol oynuyor. Peki 2026 Nisan firmalar temettü verecek, ödeme ne kadar, ne zaman yapılacak? İşte nisan ayı temettü takvimi...
Nisan ayı ile birlikte gözler temettü ödemelerine çevrildi. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin açıkladığı kâr payı dağıtım tarihleri netleşirken, yatırımcılar hangi hisselerin ne zaman ödeme yapacağını araştırıyor. Yoğun ilgi gören temettü takvimi, piyasadaki hareketliliği artırırken yatırım kararlarında da önemli bir rehber olmaya devam ediyor. Peki, nisan ayında temettü verecek 25 şirket hangileri? İşte 2026 Nisan ayı temettü takvimi hakkında güncel bilgiler...
Şirket: Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Bist kodu: ANSGR
Temettü tutarı: 1,1688 TL
Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026
Şirket: Afyon Çimento San. T.A.Ş.
Bist kodu: AFYON
Temettü tutarı: 1,2750 TL
Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026
Şirket: Türkiye İş Bankası A.Ş. (C)
Bist kodu: ISCTR
Temettü tutarı: 0,4586 TL
Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026
Şirket: Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: ASGYO
Temettü tutarı: 0,1683 TL
Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026
Şirket: Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
Bist kodu: SAHOL
Temettü tutarı: 1,3390 TL
Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026
Şirket: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bist kodu: ISMEN
Temettü tutarı: 2,6917 TL
Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026
Şirket: Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: CIMSA
Temettü tutarı: 0,6292 TL
Temettü ödeme tarihi: 03.04.2026
Şirket: Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
Bist kodu: AKSA
Temettü tutarı: 0,4930 TL
Temettü ödeme tarihi: 03.04.2026
Şirket: Ulusal Faktoring A.Ş.
Bist kodu: ULUFA
Temettü tutarı: 0,2100 TL
Temettü ödeme tarihi: 06.04.2026
Şirket: Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Bist kodu: GARAN
Temettü tutarı: 4,4769 TL
Temettü ödeme tarihi: 07.04.2026
Şirket: Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: YGGYO
Temettü tutarı: 10,5500 TL
Temettü ödeme tarihi: 07.04.2026
Şirket: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Bist kodu: ENKAI
Temettü tutarı: 1,7943 TL
Temettü ödeme tarihi: 08.04.2026
Şirket: Enerjisa Enerji A.Ş.
Bist kodu: ENJSA
Temettü tutarı: 4,3180 TL
Temettü ödeme tarihi: 13.04.2026
Şirket: Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
Bist kodu: GLCVY
Temettü tutarı: 2,1296 TL
Temettü ödeme tarihi: 13.04.2026
Şirket: Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.
Bist kodu: VAKKO
Temettü tutarı: 5,3125 TL
Temettü ödeme tarihi: 14.04.2026
Şirket: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: BEGYO
Temettü tutarı: 0,0215 TL
Temettü ödeme tarihi: 15.04.2026
Şirket: Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.
Bist kodu: SELEC
Temettü tutarı: 0,3740 TL
Temettü ödeme tarihi: 15.04.2026
Şirket: Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: AKMGY
Temettü tutarı: 12,3600 TL
Temettü ödeme tarihi: 15.04.2026
Şirket: Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.
Bist kodu: KSTUR
Temettü tutarı: 13,6000 TL
Temettü ödeme tarihi: 20.04.2026
Şirket: Akis Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: AKSGY
Temettü tutarı: 0,4555 TL
Temettü ödeme tarihi: 20.04.2026
Şirket: Çelebi Hava Servisi A.Ş.
Bist kodu: CLEBI
Temettü tutarı: 87,5500 TL
Temettü ödeme tarihi: 24.04.2026
Şirket: Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş.
Bist kodu: YUNSA
Temettü tutarı: 0,3107 TL
Temettü ödeme tarihi: 27.04.2026
Şirket: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bist kodu: MSGYO
Temettü tutarı: 0,4257 TL
Temettü ödeme tarihi: 28.04.2026