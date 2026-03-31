Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Nisan ayında 25 şirket temettü veriyor! 2026 Nisan temettü takvimi ile hangi firmalar temettü verecek, ödeme ne kadar, ne zaman yapılacak?

        Nisan ayı temettü takvimi açıklandı! Hangi şirketler temettü verecek?

        Borsa İstanbul'da Nisan ayı temettü takvimi yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Farklı sektörlerden birçok şirketin nakit kâr payı dağıtımı yapacağı bu dönemde, ödeme tarihleri ve hisse bazlı temettü tutarları yakından izleniyor. Bankacılıktan enerjiye uzanan geniş bir yelpazede açıklanan takvim, yatırımcıların stratejilerini şekillendirmesinde belirleyici rol oynuyor. Peki 2026 Nisan firmalar temettü verecek, ödeme ne kadar, ne zaman yapılacak? İşte nisan ayı temettü takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2026 - 08:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Nisan ayı ile birlikte gözler temettü ödemelerine çevrildi. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin açıkladığı kâr payı dağıtım tarihleri netleşirken, yatırımcılar hangi hisselerin ne zaman ödeme yapacağını araştırıyor. Yoğun ilgi gören temettü takvimi, piyasadaki hareketliliği artırırken yatırım kararlarında da önemli bir rehber olmaya devam ediyor. Peki, nisan ayında temettü verecek 25 şirket hangileri? İşte 2026 Nisan ayı temettü takvimi hakkında güncel bilgiler...

        2

        Şirket: Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

        Bist kodu: ANSGR

        Temettü tutarı: 1,1688 TL

        Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026

        3

        Şirket: Afyon Çimento San. T.A.Ş.

        Bist kodu: AFYON

        Temettü tutarı: 1,2750 TL

        Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026

        4

        Şirket: Türkiye İş Bankası A.Ş. (C)

        Bist kodu: ISCTR

        Temettü tutarı: 0,4586 TL

        Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026

        5

        Şirket: Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: ASGYO

        Temettü tutarı: 0,1683 TL

        Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026

        6

        Şirket: Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.

        Bist kodu: SAHOL

        Temettü tutarı: 1,3390 TL

        Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026

        7

        Şirket: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bist kodu: ISMEN

        Temettü tutarı: 2,6917 TL

        Temettü ödeme tarihi: 01.04.2026

        8

        Şirket: Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: CIMSA

        Temettü tutarı: 0,6292 TL

        Temettü ödeme tarihi: 03.04.2026

        9

        Şirket: Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

        Bist kodu: AKSA

        Temettü tutarı: 0,4930 TL

        Temettü ödeme tarihi: 03.04.2026

        10

        Şirket: Ulusal Faktoring A.Ş.

        Bist kodu: ULUFA

        Temettü tutarı: 0,2100 TL

        Temettü ödeme tarihi: 06.04.2026

        11

        Şirket: Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

        Bist kodu: GARAN

        Temettü tutarı: 4,4769 TL

        Temettü ödeme tarihi: 07.04.2026

        12

        Şirket: Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: YGGYO

        Temettü tutarı: 10,5500 TL

        Temettü ödeme tarihi: 07.04.2026

        13

        Şirket: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: ENKAI

        Temettü tutarı: 1,7943 TL

        Temettü ödeme tarihi: 08.04.2026

        14

        Şirket: Enerjisa Enerji A.Ş.

        Bist kodu: ENJSA

        Temettü tutarı: 4,3180 TL

        Temettü ödeme tarihi: 13.04.2026

        15

        Şirket: Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.

        Bist kodu: GLCVY

        Temettü tutarı: 2,1296 TL

        Temettü ödeme tarihi: 13.04.2026

        16

        Şirket: Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.

        Bist kodu: VAKKO

        Temettü tutarı: 5,3125 TL

        Temettü ödeme tarihi: 14.04.2026

        17

        Şirket: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: BEGYO

        Temettü tutarı: 0,0215 TL

        Temettü ödeme tarihi: 15.04.2026

        18

        Şirket: Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.

        Bist kodu: SELEC

        Temettü tutarı: 0,3740 TL

        Temettü ödeme tarihi: 15.04.2026

        19

        Şirket: Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: AKMGY

        Temettü tutarı: 12,3600 TL

        Temettü ödeme tarihi: 15.04.2026

        20

        Şirket: Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.

        Bist kodu: KSTUR

        Temettü tutarı: 13,6000 TL

        Temettü ödeme tarihi: 20.04.2026

        21

        Şirket: Akis Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: AKSGY

        Temettü tutarı: 0,4555 TL

        Temettü ödeme tarihi: 20.04.2026

        22

        Şirket: Çelebi Hava Servisi A.Ş.

        Bist kodu: CLEBI

        Temettü tutarı: 87,5500 TL

        Temettü ödeme tarihi: 24.04.2026

        23

        Şirket: Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş.

        Bist kodu: YUNSA

        Temettü tutarı: 0,3107 TL

        Temettü ödeme tarihi: 27.04.2026

        24

        Şirket: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: MSGYO

        Temettü tutarı: 0,4257 TL

        Temettü ödeme tarihi: 28.04.2026

        25

        Şirket: Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

        Bist kodu: BRYAT

        Temettü tutarı: 141,2239 TL

        Temettü ödeme tarihi: 30.04.2026

        26

        Şirket: Netcad Yazılım A.Ş.

        Bist kodu: NETCD

        Temettü tutarı: 3,7226 TL

        Temettü ödeme tarihi: 30.04.2026

