Tüketici fiyatları bazında nisanda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 31,90 ile limonda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında limonu, yüzde 31,55 ile kuru soğan, yüzde 26,69 ile havuç izledi.
Nisanda fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 23,74 ile kadın ceketi, yüzde 23,17 ile patates, yüzde 22,27 ile erkek gömleği, yüzde 21,10 ile domates, yüzde 19,70 ile kadın gömleği, yüzde 19,64 ile etek ve yüzde 17,01 ile erkek ceketi yer aldı.
- En çok patlıcan ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 48,20 ile patlıcanda gerçekleşti. Bunu yüzde 31,51 ile taze fasulye, yüzde 27,34 ile çarliston biber, yüzde 25,85 ile salatalık, yüzde 25,28 ile sivri biber, yüzde 20,57 ile kabak ve yüzde 10,39 ile marul izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler
|Bir önceki aya göre değişim oranı
|Limon
|31,90
|Kuru soğan
|31,55
|Havuç
|26,69
|Ceket (kadın için)
|23,74
|Patates
|23,17
|Gömlek (erkek için)
|22,27
|Domates
|21,10
|Gömlek (kadın için)
|19,70
|Etek
|19,64
|Ceket (erkek için)
|17,01
|Pantolon (çocuk için)
|14,95
|Takım elbise (erkek için)
|13,81
|Tavuk eti
|12,20
|Muz
|9,91
|Makyaj malzemeleri
|9,82
|Dana eti
|9,24
|Sarımsak
|8,00
|Sigaralar
|7,73
|Yatak örtüsü
|7,19
|Yatak odası takımı
|6,95
Nisanda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler
|Bir önceki aya göre değişim oranı
|Kazak (kadın için)
|-0,54
|Erkek mont
|-0,58
|Telefon ekipmanları (cep telefonu)
|-0,80
|Kazak (erkek için)
|-0,82
|Motor yağları
|-0,98
|Süt
|-1,08
|Oyun konsolu
|-1,08
|Bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri
|-1,79
|Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası)
|-1,99
|Poşet bitki ve meyve çayı
|-2,13
|Telefon yedek parçaları (SIM kart, batarya)
|-2,75
|Traş malzemeleri
|-2,81
|Yumurta
|-5,42
|Marul
|-10,39
|Kabak
|-20,57
|Sivri biber
|-25,28
|Salatalık
|-25,85
|Çarliston biber
|-27,34
|Taze fasulye
|-31,51
|Patlıcan
|-48,20
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