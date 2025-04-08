Nisanda şubat soğuğu! Günler sürecek!

Türkiye mevsim normallerinden 8 ila 12°C daha soğuk, şubat ayı sonundaki gibi bir kış havası yaşıyor. İstanbul’da hissedilen sıcaklık özellikle rüzgarlı semtlerde ve dakikalarda 0°C’ye kadar düşüyor. Şehirde bu hafta önemli bir yağış kalmadı, bugünden itibaren hava çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli olacak.

Havaların 12 saat içinde kış moduna dönmesiyle trafik kazaları da maalesef arttı. Büyük binaların, gökdelenlerin sokaklara düşürdüğü gölge, insanları ve o sokakları daha soğuk hale getiriyor. Bir alt geçitte zemin hafif buzlanma oluşturabilirken, güneş alan yollarda bir problem görünmüyor. (Gölge virajlara özellikle daha düşük süratle girilebilir)

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İstanbul-Bolu-Ankara yolunda 9 Nisan çarşamba, 11 ve 12 Nisan tarihlerinde yeniden kar yağacak görünüyor. Ankara-Bolu arasındaki yüksek kesimlerde kar örtüsü oluşacaktır. Etkisine girdiğimiz soğuk hava dalgası batı ve güney bölgelerde tahmini olarak 14 Nisan Pazartesi gününe kadar, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 17 Nisan Perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek.

Ankara, Eskişehir, Bolu, Bursa, Afyonkarahisar, Konya, Kırşehir gibi İç Anadolu’da özellikle bu cuma kuvvetli kar yağışı görülebilir. Ankara’da daha az etkili olmak üzere; beklenen kar yağışları Anadolu’nun batı kesiminde ulaşımı aksatacaktır.

11 Nisan Cuma gecesi ile 12 Nisan Cumartesi ise yağışlı hava batıdan ayrılmaya hazırlanıp bu kez Doğu Anadolu’yu beyaz örtüye bürüyecek. Gelecek 7 gün içinde Anadolu’da en çok kar, Karadeniz dağları ile Doğu Anadolu’ya düşecek görünüyor. Toplamda yer yer 20 santimetre örtü ve 50 santimetreye ulaşan (Dağlık alanlarda) kar kalınlıklarından söz ediyoruz, bu durum nisan ayı ortası yaklaşırken Anadolu için de sıra dışı sayılır. Fakat son yıllarda yaşanan ve kaydı tutulan sıra dışı hava olaylarının sayısı artıyor, yazın daha sık aşırı sıcak olan, ilkbaharda da “ekstrem” diyebileceğimiz sıra dışı soğuk havaya bürünen bir coğrafya olabiliyoruz. REKLAM Kar yağışları ve buzlanma riski şehirler arası yollarda gelecek hafta ortasına kadar risk oluşturacaktır. Fırtına nedeniyle 10-11 Nisan’da Marmara’da ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’de hava ve deniz ulaşımında gecikmeler ve iptaller yaşanabilir. Çanakkale-Bozcaada bir süredir kuvvetli rüzgar alıyor, 2 günlük molanın ardından 11 Nisan Cuma fırtınalı hava geri dönüyor. Cuma ayrıca Akdeniz kıyıları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa çevresinde kuvvetli fırtına nedeniyle deniz ve hava ulaşımı aksayabilir. Hafta sonu yolculuk planlayanların hava tahmini güncellemelerini yakından takip etmelerinde yarar var.

Soğuk ve yağışlı hava Türkiye’de toprağı üşüttü, çiçeklenen tarım ürünlerini ve meyve ağaçlarının önemli kısmına hasar verdi. Mersin, Konya, Malatya, Erzincan, Adıyaman, yakında Şanlıurfa ve Diyarbakır üreticileri ile Trakya’da tarım yapan üretici zirai don nedeniyle önemli zararlar verdi. Tarihe göre oldukça soğuk sayabileceğimiz bu hava koşulları ülkemize ara sıra görülüyor, nisan ayında yaşanan bu soğuklar yine de yakın tarihimizin en derin soğukları diyebiliriz. Getirdiği kar ve yağmurlar ile (Özellikle yağmur bekleyen Güneydoğu Anadolu’da) toprağı sevindirdi, İstanbul gibi büyük şehirlerin barajlarına yaradı. İstanbul’da çarşamba ve perşembe önemli bir yağış beklenmiyor, lokal ve kısa süreli yağmur görülebilir. Fakat şimdiki tahminlere göre hafta sonu, yani 12-13 Nisan Marmara’da ve İstanbul’da yağmurlu geçebilir. Hava sıcaklıkları hafta sonu 8 ila 10°C’lerde seyredecek görünüyor. Hava tahminlerimize göre gelecek hafta salı gününden itibaren ise İstanbul ve genel olarak güney, batı ve kuzeybatı bölgeler daha sıcak bir ilkbahar havasına kavuşuyor.