Olay, bu sabah, Çukurova ilçesinde meydana geldi. Evlenmek istediği nişanlısı kendisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği iddia edilen T. Ö., kalbine dayadığı pompalı tüfeği ateşledi. DHA'nın haberine göre, gencin silah sesini duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Çilingirle eve giren ekipler, T. Ö.'yü yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.



T. Ö.'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için morga götürüldü. T. Ö.'nün intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.





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