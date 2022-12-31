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Nişantaşı’nda süslenmiş keçiler yılbaşı maskotu oldu

İstanbul'un gözde semtlerinden Nişantaşı'nda bir vatandaşın 2 keçisini süsleyip getirmesi renkli anlara sahne oldu

Nişantaşı’nda süslenmiş keçiler yılbaşı maskotu oldu
İHA

İstanbul’un gözde eğlence merkezlerinin başında gelen Nişantaşı’na bir vatandaş 2 keçisini süsleyerek getirdi. Yılbaşı maskotu olan keçiler renkli görüntülere sahne oldu.
Yeni yıla saatler kala vatandaşlar İstanbul’un birçok eğlence noktasına akın etti. Bu noktaların başında gelen Nişantaşı’nda ise yılbaşı yoğunluğu devam ederken, bir vatandaş süslediği 2 keçisi ile renkli anlara sahne oldu.


"AHIRDA KALA KALA MORALLERİ BOZULDU"

Keçilerin sahibi İsmail Tekin, "Keçileri 2 senedir besliyorum. Yılbaşı olduğu için insanlar değişiklik görsünler, hatıra fotoğrafı çekinsinler diye getirdim. Şimdi eğleniyorlar, fotoğraf çekiniyorlar. Baya ilgi gösteriyorlar. Ahırda kala kala moralleri bozuldu, dışarı çıkarıp stres atsınlar istedim. İnsanlar fotoğraf ve video çekiniyorlar. Hem keçiler için hem insanlar için iyi oldu. İnsanlar şehrin içinde hayvan gördü. Herkesin yeni yılını kutluyorum inşallah sağlıklı ve huzurlu bir yıl olur" dedi.

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