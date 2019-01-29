Nişasta bazlı şeker nedir? Hangi besinlerde kullanılır? Soruları şu an en sık merak edilen konuların başında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 5'ten yüzde 2.5'e indirdiklerini ve oldukça düşük bir seviyeye çektiklerini dile getirdi. Peki, nedir bu nişasta bazlı şeker? Zararları nelerdir? İşte ayrıntılar...

NİŞASTA BAZLI ŞEKER NEDİR?

Nişasta bazlı şeker yani kısaca NBŞ, bir sıvı şekerdir. Mısır Şurubu olarak da bilinen NBŞ, mısırın yanı sıra patates, buğday, kasava (tapioka) gibi bitkilerden de elde edilir.

NİŞASTA BAZLI ŞEKER HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Nişasta bazlı şeker,endüstriyel olarak üretilmiş hazır gıdaların hemen hepsinin içeriğinde bulunur: Meyve suları, gazlı içecekler, gofretler, bisküviler, dondurmalar, hazır reçeller, hardal, hazır salata sosları ve paketlerde satılan çorbalar… HFCS (High Fructose Corn Syrup) ibaresi bulunan gıdaların içeriğinde nişasta bazı şeker bulunmaktadır.

NİŞASTA BAZLI ŞEKERİN ZARARLARI

Son zamanlarda artan obezite ve kronik hastalıkların nedenlerini araştıran bilimsel çalışmalarda şeker metabolizması özellikle de sofra şekeri ve NBŞ’in yapısında bulunan früktoz metabolizması üzerinde yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Şekerli(sakkaroz ve NBŞ) besinlerin aşırı tüketilmesi sonucunda (yüksekfrüktoz içeren -%55 ve üzeri-mısır şurupları daha tatlı oldukları için daha fazla tüketilebilmektedir) gereğinden çok yeme davranışı, insülin direnci gelişmesi ve obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları ve eşlik eden hastalıklara yol açtığı yönünde çalışmalar bulunmaktadır.

FAZLA TÜKETİM KANSERE ZEMİN HAZIRLIYOR!

Sakkaroz ve NBŞ içeren besinlerin fazla tüketimi metabolik hastalıkların yanı sıra obezite ile ilişkili çeşitli kanser türlerinin (kolon kanseri, pankreas, karaciğer ve meme kanseri gibi) gelişimine de zemin hazırlamaktadır. NBŞ’nin yol açabileceği diğer hastalıklar ise şöyle:

Obezite.

İnsülin direnci.

Diyabet.

Kanserler.

Yüksek kan trigliseridi.

Karaciğer yağlanması.

Kalp ve damar hastalıkları.

Alzheimer.

ERDOĞAN'DAN NİŞASTA BAZLI ŞEKER AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 5'ten yüzde 2.5'e indirdiklerini söyledi. Erdoğan "Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2.5'e indirerek oldukça düşük bir seviyeye çekiyoruz" diye konuştu.