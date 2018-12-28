ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, küresel şirketleri etkilemeye devam ediyor. Buna göre, Japon otomobil devi Nissan, Çin'deki üretimini 30 bin adet kadar azaltmaya hazırlanıyor.

FORD VE HYUNDAI'DA AZALTTI

Şirketin kararının arkasında Çin pazarında ticaret savaşının etkisiyle düşen talep yatıyor. Öyle ki, dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin'de uzun yıllar sonra ilk kez otomobil pazarı daralmış durumda. Bu durum, ülkede üretim tesisi bulunan küresel markaların planlarını gözden geçirmesine neden olurken, geçtiğimiz günlerde Amerikalı Ford ve Koreli Hyundai'da üretim adetlerinde azaltmaya gitmişti.

GEÇEN YIL 1.5 MİLYON ARAÇ SATMIŞTI

Nissan'ın hamlesi, Aralık ve Şubat aylarındaki üretim periyodunu kapsayacak. Japon marka'nın kararından etkilenecek modellerin ise Qahsqai, X-Trail ve Infiniti QX50 olduğu bildirildi. Çin, Nissan'ın ikinci büyük pazarı konumunda. Geçen yıl Çin'de 1.5 milyon araç satan Nissan, bu rakamı 2022 yılında 2.6 milyona çıkarmayı hedefliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ