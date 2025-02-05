Nissan-Honda birleşme görüşmeleri iptal oluyor

Japon medyasında yer alan habere göre Nissan, verimliliği artırmak ve küresel rekabet gücünü yeniden kazanmak için planladığı Honda ile birleşme kararından geri adım atıyor.

Nikkei'deki habere göre, Nissan ve Honda görüşmelerin ardından fikir birliğine varamadı ve birleşme başlamadan sona erdi. Gelişmeler sonrası Tokyo Borsası, rapora yanıt olarak Nissan hisselerinde işlemleri askıya aldı.

Honda'nın hisseleri yüzde 8,1 yükselirken, Nissan yüzde 4,9'a kadar düştü.

BİRLEŞME KARARI

Japonya'nın ikinci ve üçüncü en büyük otomobil üreticileri Honda ve Nissan, ABD'li Tesla ve BYD gibi Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabette zorlanıyordu.

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Bunun üzerine Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan, Aralık 2024'te elektrikli araç sektöründeki zorlu küresel rekabet karşısında dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisini oluşturmak için birleşme görüşmelerine başladıklarını bildirmişti. Nissan'ın yüzde 24,5'lik hissesine sahip olan Mitsubishi de mutabakat zaptını imzalarken, yeni oluşturulacak gruba katılmayı ocak ayı sonuna kadar değerlendirecekti.

İki şirketin potansiyel birleşme yoluyla 30 trilyon yenlik (191,4 milyar dolar) bir satış rakamına ulaşacağı, faaliyet kârının ise 3 trilyon yen (19 milyar dolar) üzerine çıkacağını tahmin ediliyordu.

Birleşme kararı gerçekleşseydi, 2021'de Fiat Chrysler ve PSA arasında gerçekleşen ve Stellantis'i oluşturan 52 milyar dolarlık birleşmeden bu yana sektördeki en büyük birleşme olacaktı.

* Haberin görseli Assocaited Press'ten servis edilmiştir.