Niyet ettikten sonra oruç bozmak günah mı? Diyanet'e göre niyet ettikten sonra oruç bozmak caiz mi?

Oruç, niyetle birlikte başlayan ve belirli bir süre boyunca devam ettirilmesi gereken önemli bir ibadettir. İslam’da ibadetlerin bilinçli bir irade ve kararlılıkla yapılması esastır. Bu nedenle oruca niyet ettikten sonra, geçerli bir mazeret olmaksızın orucu bozmanın dini hükmü sıkça sorulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu konuyu değerlendirirken orucun türü, bozma sebebi ve kişinin niyetini esas almıştır. Peki İslamiyet özelinde niyet ettikten sonra oruç bozmak günah mı?

Niyet ettikten sonra oruç bozmak günah mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre farz bir oruca niyet ettikten sonra geçerli bir mazeret olmaksızın orucu bozmak günah kabul edilmektedir. Ramazan orucu gibi farz olan ibadetlerde niyetle birlikte ibadetin sorumluluğu da başlamış olur. Bu nedenle keyfi şekilde orucu bozmak, ibadeti hafife almak anlamına gelir ve dinen uygun görülmez.

Fakat sağlık sorunu, yolculuk veya zorlayıcı bir durum gibi meşru mazeretler söz konusuysa orucun bozulması günah olarak değerlendirilmez. Bu gibi durumlarda oruç daha sonra kaza edilir.

NİYET ETTİKTEN SONRA ORUÇ BOZMAK CAİZ Mİ? Peki niyet ettikten sonra oruç bozmak caiz mi? Diyanet’e göre niyet ettikten sonra oruç bozmak kural olarak caiz değildir. Özellikle farz oruçlarda geçerli bir mazeret olmadan orucu bozmak caiz sayılmaz. Ancak nafile oruçlar bu konuda istisna oluşturur. Nafile oruçlara niyet eden kişi, geçerli bir sebep olmaksızın da orucunu bozabilir. Ancak bu davranışın da hoş karşılanmadığı belirtilmiştir. Farz oruçlarda ise bozulan orucun mutlaka kaza edilmesi gerekir. Ramazan orucunun bilerek bozulması durumunda bazı hallerde kefaret de söz konusu olabilir. Bu nedenle Diyanet, oruca niyet eden kişilerin bu ibadeti ciddiyetle sürdürmeleri gerektiğini vurgulamıştır. NİYET ETTİKTEN SONRA ORUÇ BOZMANIN GÜNAHI VAR MI? Peki niyet ettikten sonra oruç bozmanın günahı var mı? Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre niyet ettikten sonra orucu bozmanın günahı, orucun türüne ve bozma sebebine göre değişir. Farz oruçlarda geçerli bir mazeret olmadan orucu bozmak günah kabul edilir ve kaza edilmesi gerekir. Nafile oruçlarda ise günah söz konusu olmasa da ibadeti yarım bırakmak dinen hoş karşılanmaz.

Sonuç olarak Diyanet, oruca niyet eden kişilerin bu ibadeti bilinçli şekilde tamamlamalarını, zorunlu bir durum olmadıkça orucu bozmamaya özen göstermelerini tavsiye etmeiştir. Oruç, sadece aç kalmak değildir. Oruç, aynı zamanda sabır ve irade eğitimi olarak da görülür. NAFİLE ORUCU BOZMAK GÜNAH MI? Peki nafile orucu bozmak günah mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre nafile oruçları bozmak farz oruçlar gibi değerlendirilmez. Nafile oruç, kişinin kendi isteğiyle tuttuğu gönüllü bir ibadet olduğu için bu orucun bozulması günah olarak kabul edilmez. Ancak Diyanet, nafile bir ibadete başlanmışsa mümkünse tamamlanmasının daha faziletli olduğunu vurgulamıştır. Nafile orucu herhangi bir mazeret olmadan bozmak caiz olmakla birlikte ibadeti yarım bırakmak dinen hoş karşılanmaz. Bu nedenle Diyanet, nafile oruç tutan kişilerin zorlayıcı bir sebep yoksa oruçlarını tamamlamalarını tavsiye etmiştir. Nafile oruç bozulduğunda kaza zorunluluğu bulunmaz. RAMAZAN ORUCUNU BİLEREK BOZMANIN KEFARETİ NEDİR? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre Ramazan orucunu bilerek ve mazeretsiz şekilde bozmanın hem günahı hem de ağır bir dini sorumluluğu vardır. Ramazan ayında tutulması farz olan orucun bilerek yemek, içmek veya cinsel ilişkiye girmek suretiyle bozulması hâlinde kefaret gerekir.