İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine son yılların en büyük dolandırıcılık çetesini takibe aldı. Çete üyelerinin oto kiralama şirketinden kiraladıkları otomobillerin GPS'lerini başka bir akü yardımıyla otomobilden çıkardıkları, daha sonra anlaşmalı oldukları noterlerde sahte evraklarla kendi adamlarının üzerine satış yaptıkları tespit edildi. Otomobil el değiştirdikten sonra internet üzerinden satıyorlardı.

ÇETEDEN OTOMOBİLLERİ ALAN POLİSİ ŞİKÂYET ETTİLER

Yapılan teknik takipler sırasında Mali polis çetenin aynı yöntemle kiralama şirketinden alarak noterde satış yaptıkları sırada otomobili bir çekici yardımıyla çetenin elinden aldı. Bu yöntemle 6 otomobil çetenin elinden kurtarıldı. Bunun üzerine çete üyeleri polis karakoluna giderek otomobilimiz çalındı diyerek şikayetçi oldu.

GÜNLÜK KİRALIK EV VURGUNU

Çetenin otomobil vurgunu dışında günlük kiraladıkları evleri de yine sahte evraklarla başkalarına kiraya vererek milyonlarca liralık haksız kazanç yaptığı tespit edildi.

İSTANBUL VE 8 AYRI İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Liderliğini Mustafa B., Serdar B. ve Serpil D.'nin yaptığı çeteye yönelik İstanbul ve 8 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında 6 noter katibi, 1 polis memuru ve 1 uzman çavuşun da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Çete üyesi 7 kişinin yakalanması için operasyonlara devam ediliyor.

500 MAĞDUR 5 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Çete üyelerinin en az 500 kişiyi mağdur ettikleri ve 5 milyon liranın üzerinde haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Çete üyelerinin vurgun paralarını eğlence mekânlarında harcadıkları da belirlendi.

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