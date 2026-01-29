Noa Lang ile Ömer Bayram'ın kebap gecesi
Galatasaray'ın yeni yıldızı Noa Lang, arkadaşı Ömer Bayram ile birlikte Nişantaşı'ndaki bir mekânda kebap yedi
Giriş: 29.01.2026 - 08:09 Güncelleme: 29.01.2026 - 08:09
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Noa Lang, meslektaşı Ömer Bayram ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Birlikte kebap yiyen Lang ile Bayram, keyifli halleriyle dikkat çekti.Ömer Bayram ve Noa Lang
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ