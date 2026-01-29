Habertürk
        Noa Lang ile Ömer Bayram'ın kebap gecesi

        Noa Lang ile Ömer Bayram'ın kebap gecesi

        Galatasaray'ın yeni yıldızı Noa Lang, arkadaşı Ömer Bayram ile birlikte Nişantaşı'ndaki bir mekânda kebap yedi

        Giriş: 29.01.2026 - 08:09 Güncelleme: 29.01.2026 - 08:09
        Ünlü futbolcunun canı kebap çekti
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu Noa Lang, meslektaşı Ömer Bayram ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Birlikte kebap yiyen Lang ile Bayram, keyifli halleriyle dikkat çekti.

        Ömer Bayram ve Noa Lang
        Ömer Bayram ve Noa Lang
        Habertürk Gündem - 25 Ocak 2026 (İsrail Hesabı Sahada Tutmadı Mı?)

        Kritik 15 gün. Suriye'de ateşkes niye uzatıldı? ABD SDG'yi niye besledi niye bitirdi? Arap aşiretleri nasıl Şam'ı seçti? ABD - SDG ortaklığı tamamen bitti mi? Suriye'de ateşkes niye uzatıldı? Suriye'de anlaşma mı çatışma mı? ABD'nin SDG'ye verdiği silahlar ne olacak? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuv...
