Noa Lang ile Ömer Bayram'ın kebap gecesi

Kritik 15 gün. Suriye'de ateşkes niye uzatıldı? ABD SDG'yi niye besledi niye bitirdi? Arap aşiretleri nasıl Şam'ı seçti? ABD - SDG ortaklığı tamamen bitti mi? Suriye'de ateşkes niye uzatıldı? Suriye'de anlaşma mı çatışma mı? ABD'nin SDG'ye verdiği silahlar ne olacak? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval soruyor; Araştırmacı - Yazar Ertan Özyiğit, Gazeteci - Yazar Nalan Yazgan, Stratejist Gürsel Tokmakoğlu ve Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ece Baban değerlendirdi. Daha Az Göster