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        Haberler Bilgi Gündem Nobel Ödülleri 2024 kazananlar listesi: Kimler Nobel ödülü kazandı? Nobel Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat, Ekonomi, Barış ödülü 2024 kazananları kimler oldu?

        Nobel Ödülleri sahipleri belli oldu! İşte 2024 Nobel Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat, Ekonomi, Barış ödülü kazananları

        Nobel Ödülleri 2024 kazananları belli oldu! Nobel Ödülleri, 1901 yılından bu yana İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından kişiler veya kuruluşlara fizik, kimya, edebiyat, barış ve fizyoloji veya tıp alanlarındaki olağanüstü başarıları nedeniyle veriliyor. Bu yılın Nobel Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat, Ekonomi, Barış ödülü sahipleri açıklandı! İşte 2024 Nobel ödülü kazananlar listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 12:38 Güncelleme: 11.10.2024 - 12:38
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        2024 Nobel Ödülleri sahipleri belli oldu! Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat, Ekonomi, Barış alanlarında verilen Nobel Ödülleri 2024 kazananları açıklandı. 1901 yılından bu yana İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından verilen Nobel Ödülleri; bilim, kültür ve insanlık için önemli katkılarda bulunanları tanımak ve ödüllendirmek amacı taşır Peki 2024 Kimler Nobel ödülü kazandı? Nobel Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat, Ekonomi, Barış ödülü kazananları kimler oldu? İşte 2024 Nobet Ödülleri kazananlar listesi.

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        KİMLER NOBEL ÖDÜLÜ KAZANDI?

        Nobel Ödülleri 2024 kazananları belli oldu.

        İşte Nobel Ödülü kazanan isimler:

        John J. Hopfield, Geoffrey E. Hinton, Demis Hassabis, John Jumper, Victor Ambros, Gary Ruvkun, Han Kang, Nihon Hidankyo.

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        NOBEL ÖDÜLLERİ KAZANANLAR 2024 LİSTESİ

        2024 Nobel Fizik Ödülü, yapay sinir ağları içinde makine öğrenimini mümkün kılan keşif ve icatlarından dolayı John J. Hopfield ve Geoffrey E. Hinton'a verildi.

        2024 Nobel Kimya Ödülü, "bilgi-işlemsel protein tasarımı" alanındaki çalışmalarından dolayı David Baker ve "protein yapı tahmini"yle ilgili çalışmalarından dolayı Demis Hassabis ile John Jumper'a verildi.

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        2024 Nobel Tıp Ödülü, "mikroRNA'nın keşfi ve transkripsiyon sonrası gen düzenlemesindeki rolü" çalışmalarına imza atan ABD asıllı Victor Ambros ve Gary Ruvkun'a verildi.

        2024 Nobel Edebiyat Ödülünü Güney Koreli yazar kazandı. "Tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel düzyazısı" dolayısıyla Güney Koreli roman yazarı Han Kang, bu ödüle layık görüldü.

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        2024 Nobel Barış Ödülü, "nükleer silahlardan arındırılması" alanındaki çalışmalarından dolayı Japon kuruluş Nihon Hidankyo'ya verildi.

        Nobel Ekonomi Ödülü’nün sahibi henüz açıklanmadı.

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        Her yıl ekim ayında açıklanan ve İsveçli kimyager ve mühendis Alfred Nobel'in öldüğü 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim edilen ödüller, yıl boyunca "insanlığa en büyük faydayı sağlayan" kişilere veriliyor.

        Fizik, kimya, tıp, edebiyat ve ekonomi ödülleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de; Nobel Barış Ödülü ise Norveç'in başkenti Oslo'da sahiplerine takdim ediliyor.

        Kurallara göre, herhangi bir kategorideki ödülü o yıl kimse hak etmiyorsa ödül verilmiyor ve verilmesi planlanan para ödülü bir sonraki yıl için saklanıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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