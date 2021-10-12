Nobel Ödüllerinde ABD ağırlığı 0:00 / 0:00

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2021 Nobel Ödülünü kazanan 13 kişiden en az 8'inin ABD vatandaşı olması dikkati çekti.

Alfred Nobel tarafından kurulan derneğin verdiği, insanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacını taşıyan dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Nobel Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu.

Bu yıl Nobel Ödülünü kazanan 13 kişiden 8'i ABD vatandaşı. AFP'de yer alan habere göre bu, ABD akademisinin gücüne ve dünyanın en iyi yeteneklerini etkileme yeteneğine bağlı tarihi bir trendi genişletti. Haberde ABD'nin entellektüel sermayeyi çeken bir ekosisteme sahip olduğu vurgusu da yapıldı.

Nobel Ödüllerinin 1901'de ilk kez verilmeye başlanmasından bu yana; ABD 400 ödül topladı, onu 138 ödül ile Birleşik Krallık ve 111 ödül ile Almanya izledi.

Diğer yandan 1901'den günümüze 59 kadın Nobel Ödülü kazanırken, 888 erkek Nobel Ödülü kazandı.

2021 NOBEL SAHİPLERİ

2021 Nobel Barış Ödülü, Filipinler ve Rusya'da ifade özgürlüğü için mücadele eden gazeteciler Maria Ressa ve Dmitry Muratov’a verildi.

2021 Nobel Kimya Ödülü'nü Alman kimyager Benjamin List ve İskoç asıllı Amerikalı kimyager David W.C. MacMillan kazandı.

2021 Nobel Edebiyat Ödülü, Afrika kıtasının doğusunda Tanzanya'ya bağlı iki adadan oluşan ve özerk yönetilen Zanzibar'da doğan, romancı Abdulrazak Gurnah'a verildi.

2021 Nobel Fizik Ödülü'nü, üç bilim insanı Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi kazandı.

2021 Nobel Tıp Ödülü bu yıl, çevre ile duyular arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasını sağlayan çalışmalara imza atan bilim insanları David Julius ve Ardem Patapoutian'a verildi.

2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nü ekonomistler David Card ile Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens kazandı.