5 | 21

AYŞE KALENDER (DENİZ BOLIŞIK)

Barış Binbaşının eşi… Bartın, Amasra doğumlu… Otuzlu yaşların sonunda… Her zaman bakımlı, giydiğini yakıştırmasını bilen bir kadındır. En yüksek kademedeki davetlerde bile sadeliğinden ödün vermez. Asker eşi olmak zordur: Bir yanda Vatan görevi varken, sen hep susup beklemek zorundasındır. Öte yandan sevdiğini, kocanı, bir bilinmeze yollamak, her seferinde yol gözlemek içten içe yiyip bitirir insanı… Oğullarının böbrek hastalığı, kocası Barış’ın böbreklerinden birini oğullarına vermesi, bu durumu üstlerinden saklaması; hepsi üst üste binince… Ayşe bu hastalık sürecinde oğlu için o kadar çok korkmuştur ki ziyadesiyle hırpalamıştır. Oysaki o asker eşidir; ondan beklenen her zaman dik durmasıdır. Bugüne kadar dile getirmemiş olsa da oğluna kendisinin donör olamaması, kocasının böbreğini vermek zorunda kalması da Ayşe’nin en büyük üzüntülerinden biridir

Deniz Bolışık Kimdir? Kaç Yaşında?

1982 yılında Ankara ‘da dünyaya gelen Deniz Bolışık, 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur.

Deniz Bolışık'ın Oynadığı Filmler

2014 Göl Zamanı – Cafer Özgül

2009 Kelebek – Cihan Taşkın

Deniz Bolışık'ın Oynadığı Diziler

Nöbet

Kanatsız Kuşlar

Kırlangıç Fırtınası

Aşkın Bedeli

Kurt Kanunu

Canan

Eşref Saati

Nazlı Yarim

Ayrılık

Kırık Kanatlar

Deniz Bolışık'ın Rol Aldığı Oyunlar

Ay Ecesi

Beğendiğiniz Gibi

Tahterevallide Aşk

Kral Dairesi