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Nöbetçi Noter Cumartesi sorgulama ekranı! Türkiye Noterler Birliği Nöbetçi Noter nerede bulunur?

Nöbetçi Noter Cumartesi günü sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Hangi ilde hangi noterin nöbetçi olduğu ve çalışma saatleri ziyaret edilmeye devam ediyor. İşte 29 Haziran Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir il il nöbetçi noterler

Nöbetçi Noter

Nöbetçi Noter Cumartesi günü nerede, nöbetçi noter sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Nöbetçi noter sorgulama işlemi, şu an için sadece Türkiye Noterler Birliği internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir. Hafta sonu 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor. İşte 29 Haziran nöbetçi noter sorgulama ekranı haberimizde.

NÖBETÇİ NOTER BUL - İL İL CUMARTESİ GÜNÜ

 

İSTANBUL NÖBETÇİ NOTER - 29 HAZİRAN

1BAKIRKÖY 9GÜLAY AYDINYAVUZ SELİM MAH. 26/A SOK. N:1 D:23 34560 BAĞCILAR İSTANBUL BAĞCILAR İSTANBUL212461093329.06.2019 
2BEŞİKTAŞ 7HALİL KÖSEPORTAKAL YOKUŞU GÜRCÜ KIZI SK.N:5 ORTAKÖY BEŞİKTAŞ İSTANBUL BEŞİKTAŞ İSTANBUL212260562329.06.2019 
3KADIKÖY 16MEHMET YAVUZ TOPRAKBAĞDAT CAD.KÖŞEMİZ AP.N:157/6 SELAMİÇEŞME KADIKÖY İSTANBUL KADIKÖY İSTANBUL216330165429.06.2019 
4ÜSKÜDAR 13SERMİN GÜRSOYÖRNEK MH.LİBADİYE CD.SOMUNCU BABA SOK. NO:3/2 ATAŞEHİR İSTANBUL ATAŞEHİR İSTANBUL216472927229.06.2019

ANKARA NÖBETÇİ NOTER - 29 HAZİRAN CUMARTESİ

1ANKARA 22SONAY OKUTANYUKARI BAHÇELİEVLER MAH. AŞKAABAT CAD. 61. SOK. NO:20/1 ÇANKAYA ANKARA ÇANKAYA ANKARA312223169729.06.2019 
2ANKARA 68SERPİL DEMİREL ÖZBEKMACUN MAH. BATI BULVARI 204. CAD. SHIRA TİCARET MERKEZİ NO:141/A-8 YENİMAHALLE ANKARA YENİMAHALLE ANKARA312397066829.06.2019

 

İZMİR NÖBETÇİ NOTER - 29 HAZİRAN CUMARTESİ

1İZMİR 2RAMAZAN ŞAHİNFEVZİPAŞA BULVARI 1315 SK. N:7 ALİ GÖRÜCÜOĞLU İŞ MR.N:7 D:11-12 35210 ÇANKAYA İZMİR ÇANKAYA İZMİR232482235429.06.2019 
2İZMİR 36SEVDA ÖZPOLAT2824.SOK. NO:25/Z-1 (CARFİ İŞMERKEZİ C BLOK) 1.SANAYİ SİTESİ KONAK İZMİR KONAK İZMİR232458484429.06.2019

Nöbetçi noter cumartesi günü saat 17.00'da kapanmaktadır.

 

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