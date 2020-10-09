En sevdiğimi salatalardan bir tanesi nohut salatası. İçinde hem sevdiğimi bakliyat olan nohut var, hem de bol vitaminli yeşillikler. Yapmanızı şiddetle tavsiye ederek tarifimize geçelim. Ana yemeğinizi yanında çok iyi gider.

Nohut Salatası İçin Gereken Malzemeler:

1 su bardağı nohut

2-3 adet közlenmiş patlıcan

2-3 adet közlenmiş biber

Dereotu

Taze soğan

Maydanoz

Tuz

Limon

Zeytinyağı

Kornişon turşu

Nohut Salatası Yapılışı:

Nohudu geceden ıslatın.

Ertesi gün haşlayın ve suyunu süzün.

Nohutlar iyi haşlanmış olsun.

Soğuyan nohutların üzerine doğranmış, közlenmiş biber ve patlıcanları ekleyin.

Daha sonra ince ince kıyılmış yeşillikleri katın.

Tuz, limon ve zeytinyağından oluşan salata sosunuzu da üzerinde gezdirin.

Tüm salata malzemesini iyice harmanlayın.

Salata tabağına alıp, servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Nohutları bir gece önceden ıslatıp öyle haşlayın.

Biraz fazla haşlanabilir.

Lokum gibi yumuşak bir kıvamda olsun.

Tüm malzemeleri iyice harmanlayın.

Yemeğe yakın salata sosunu dökerseniz daha iyi olur.