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        Haberler Gündem Eğitim Noktalı virgülden sonra cümle nasıl başlar? Noktalı virgülden sonra büyük harfle mi küçük harfle mi başlanır?

        Noktalı virgülden sonra cümle nasıl başlar? Noktalı virgülden sonra büyük harfle mi küçük harfle mi başlanır?

        Yazı dilinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, noktalama işaretlerinin taşıdığı anlam ve vurgu gücüdür. Bu işaretler arasında ise noktalı virgül; ne tamamen bir virgül kadar yumuşak ne de nokta kadar kesin bir ayrımı temsil eder. Peki, cümle içinde bu güçlü ama az kullanılan işaretten sonra nasıl başlanmalı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:08
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        Noktalı virgülden sonra cümle nasıl başlar?
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        Türkçede bazı noktalama işaretleri vardır ki, kullanımda kafa karışıklığı yaratır ama doğru kullanıldığında metne ciddi bir anlam derinliği katar. Noktalı virgül de işte bu işaretlerden biridir. Ne zaman kullanılır, ne anlatmak ister ve en çok da şu soruyu akıllara getirir: Noktalı virgülden sonra cümle nasıl başlar? Büyük harf mi gerekir, yoksa küçük harf mi tercih edilmeli? İşte, noktalı virgül kullanımı ile ilgili merak edilenler.

        NOKTALI VİRGÜL NEDİR?

        Noktalı virgül (;) yazımda hem virgül hem de nokta arasında bir işlev görür. Cümle içinde birbirine bağlı ama bağımsız anlam taşıyan ifadeleri ayırmak için kullanılır. Anlam karışıklığını önlemek ve anlatımı daha etkili hale getirmek amacıyla tercih edilen bu noktalama işareti, özellikle uzun ve virgülle ayrılmış cümlelerde yapıyı sadeleştirmek için önemlidir. Noktalı virgül, hem akademik metinlerde hem de edebi yazılarda anlamın netleşmesini sağlar.

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        NOKTALI VİRGÜL NERELERDE KULLANILIR?

        Noktalı virgül cümle içerisinde farklı şekillerde kullanılır. İşte noktalı virgülün kullanımıyla ilgili detaylar:

        • Virgüllerle ayrılmış ögelerin kendi içinde de virgül içerdiği cümlelerde, gruplar arasındaki ayrımı netleştirmek için kullanılır.

        Toplantıya Ali, İnsan Kaynakları Müdürü; Ayşe, Pazarlama Direktörü; ve Zeynep, Finans Sorumlusu katıldı.

        • Anlamca birbirine yakın ya da neden-sonuç ilişkisi bulunan, ancak ayrı cümle niteliğinde olan ifadeleri birbirine bağlamak için kullanılır.

        Çok çalıştı; bu sayede başarıyı yakaladı.

        • “Ama”, “fakat”, “lakin”, “yalnız” gibi bağlaçlardan önce, cümle vurgusunu artırmak amacıyla kullanılabilir:

        Onu çok severim; ama bazen gerçekten anlaması zor oluyor.

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        NOKTALI VİRGÜLDEN SONRA BÜYÜK HARFLE Mİ BAŞLANIR?

        Noktalı virgülden sonra gelen kelimeye büyük harfle başlanmaz. Tıpkı virgül gibi, noktalı virgül de cümle içinde bir duraklama işareti olduğundan sonraki kelime küçük harfle yazılır. Ancak özel isimler ya da cümle büyük harfle başlaması gereken bir unsur içeriyorsa, istisnai olarak büyük harf kullanılabilir.

        Yanlış: Dışarı çıkmak istiyorum; Ama hava çok soğuk.

        Doğru: Dışarı çıkmak istiyorum; ama hava çok soğuk.

        NOKTALI VİRGÜL İLE VİRGÜLÜN FARKI NEDİR?

        Noktalı virgül ile virgül arasında önemli farklar vardır. Virgül, daha kısa duraklamalar ve basit ayırmalar için kullanılırken, noktalı virgül daha güçlü bir ayrım yapar. Özellikle karmaşık ya da uzun cümlelerde, virgülün yetersiz kaldığı durumlarda noktalı virgül devreye girer.

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        Bir diğer fark ise anlam yoğunluğudur. Virgül, genellikle aynı türden öğeleri ayırmakla sınırlıyken; noktalı virgül, bağlayıcı ya da karşıtlık ilişkisi kurarak cümle yapısına katkı sağlar.

        Virgül: Kitaplar, defterler, kalemler çantadaydı.

        Noktalı virgül: Kitaplar, defterler ve kalemler çantadaydı; ama silgi masada unutulmuştu.

        İKİ NOKTADAN SONRA BÜYÜK HARFLE Mİ, KÜÇÜK HARFLE Mİ BAŞLANIR?

        İki noktadan (:) sonra harfin büyük ya da küçük yazılması, cümlenin yapısına göre değişir. Genel kural şudur: Eğer iki noktadan sonra gelen ifade bir cümle ise büyük harfle, sadece örnekleme ya da açıklama ise küçük harfle başlanır.

        Büyük harf örneği: Öğretmen sınıfa şöyle seslendi: “Bugün önemli bir sınavımız var.”

        Küçük harf örneği: En sevdiğim renkler: mavi, yeşil ve turuncu.

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