Ekonomik ve pratik yönleriyle tercih edilen noodle'lar, aşırı tüketildiğinde vücutta olumsuz etkiler yaratabiliyor. Ne gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor?

NOODLE NE İLE YAPILIR?

Noodle, dünya genelinde hızlı ve kolay hazırlanan bir yiyecek olarak popülerdir. Çoğunlukla beyaz un, su, tuz ve yağ gibi temel malzemelerle üretilir. Bununla birlikte, hazır noodle ürünlerinde koruyucu maddeler, tatlandırıcılar ve monosodyum glutamat gibi katkı maddeleri de bulunur. Noodle zararları büyük ölçüde bu katkı maddelerinden kaynaklanmaktadır.

Noodle yapımında kullanılan beyaz un, rafine edilmiş tahıllardan elde edilir ve besin değeri düşüktür. Bu ürün, işlenmiş karbonhidratlar açısından zengin olup vücutta hızla şekere dönüşür.

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NOODLE KAÇ KALORİDİR?

Noodle' ın 100 gramında 384 kalori bulunmaktadır. Ayrıca 100 gramı 71.27 gram karbonhidrat, 14.16 gram protein, 4.44 gram yağ, 3.3 gram lif içermektedir. Noodle, Çin kökenli bir makarna çeşididir. Buğdaydan ya da pirinç unundan da yapılabilir. Yumurtalı, etli, sebzeli, tavuklu, vb. çeşitleri vardır.

NOODLE TÜKETMENİN SAĞLIĞA ZARARLARI

1. TRANS YAĞ VE KORUYUCULAR

Noodle’ın ambalajlı versiyonları, uzun süre dayanabilmesi için çeşitli koruyucu maddeler içerir. Bu maddeler vücutta iltihaplanmaya yol açabilir ve bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Ayrıca, trans yağların bulunması da kalp damar sağlığı üzerinde olumsuz etkiler meydana getirebilir.

2. BOŞ KALORİ KAYNAĞİ

Noodle, çoğunlukla boş kalori kaynağıdır. Lif, protein, vitamin ve mineral açısından zengin olmayan bu yiyecek, enerji verir ancak vücut için gerekli besin ögelerini sağlamaz. Bu da uzun vadede yetersiz beslenmeye ve sağlık problemlerine neden olabilir.

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3. YÜKSEK SODYUM İÇERİĞİ

Hazır noodle paketlerinde, genellikle lezzeti artırmak ve raf ömrünü uzatmak amacıyla yüksek miktarda sodyum bulunur. Fazla sodyum tüketimi, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları ve böbrek hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

NOODLE TÜKETİMİ KANSERE YOL AÇAR MI?

Noodle’da kullanılan bazı katkı maddeleri, uzun vadede sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Özellikle işlenmiş karbonhidratlar ve trans yağlar, vücutta iltihaplanmayı artırarak kanser gibi ciddi hastalıkların gelişme riskini artırabilir. Noodle zararları arasında, bu kimyasalların uzun vadeli etkileri yer alır. Ayrıca noodle’ın işlenmiş olması, antioksidan açısından fakir bir gıda olmasına neden olur, bu da hücre hasarını artırabilir.