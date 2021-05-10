NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Normalleşme ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Koronavirüs önlemleri nedeniyle bir süredir tam kapanma uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme adımlarına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Normalleşme ne zaman başlıyor? Kademeli normalleşme nasıl olacak? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

Normalleşme ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Normalleşme ne zaman başlıyor? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlar vaka sayısına göre de şekillenecek. Peki normalleşme süreci nasıl olacak? İşte haberin detayları...

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden gençlerle iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere ilişkin önemli bilgiler verdi. Erdoğan "Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak.

Kabine Toplantısında en önemli madde olacak. Ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dövüp dereye atmışlardı! İşte istenen ceza - Haberler
GÜNDEMDövüp dereye atmışlardı! İşte istenen ceza
Zeytinburnu'nda çöken binanın bitişiğindeki bina yıkılacak
GÜNDEMZeytinburnu'nda riskli bina yıkılacak
Atlı zabıtalar İstiklal Caddesi'nde - Haberler
GÜNDEMAtlı zabıtalar İstiklal Caddesi'nde
Bu sene Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 2021 Ramazan Bayramı hangi gün, yasak var mı?
GÜNDEMBu sene Ramazan Bayramı ne zaman?
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ve Heniyye ile görüştü
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ve Heniyye ile görüştü
Şevval orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı orucu hükmü nedir?
GÜNDEMŞevval orucu ne zaman tutulur?
Arife günü ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı arefe günü tarihi
GÜNDEMArife günü ne zaman?
Son dakika: Ares'in katillerinin cezası belli oldu - Haberler
GÜNDEMAres'in katillerinin cezası belli oldu
Ramazan Bayramı programları belli oldu
GÜNDEMBayram programı belli oldu
AUZEF sınav sonuçları 2021: AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?
GÜNDEMAUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?