        Norveç Başbakanı Store, ABD Başkanı Trump'ın NATO söylemlerini "yanlış" bulduğunu belirtti

        Norveç Başbakanı Store, ABD Başkanı Trump'ın NATO söylemlerini "yanlış" bulduğunu belirtti

        Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, ABD Başkanı Donald Trump'un, "ABD olmadan NATO çok güçlü olamazdı" söylemlerine karşı çıkarak, bunların yanlış olduğunu söyledi.

        Giriş: 03.02.2026 - 12:47 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:47
        Norveç'ten Trump'a: NATO söylemi yanlış
        Norveç'in ev sahipliğinde "Yeni Normal'le Karşı Karşıya Kalan Transatlantik Ortaklık" temasıyla düzenlenen Oslo Güvenlik Konferansı çerçevesinde konuşan Store, ABD Başkanı Trump'ın, NATO ile ilgili söylemlerini değerlendirdi.

        Store, "ABD Başkanı Trump'ın çıkıp 'Biz (ABD) NATO'ya her şeyi verdik ama karşılığında bir şey alamadık, ABD olmadan NATO güçlü olamazdı' gibi söylemlerde bulunması yanlış. Tamamen yanlış." dedi.

        ABD'nin müttefiklerine karşı gümrük vergisi tehdidi uygulaması, Grönland'ı "ele geçirme" girişimi gibi durumların dünyanın nasıl değiştiğine dair örnekler olduğuna işaret eden Store, Avrupa'nın güvenlik, savunma ve ticaret konularında işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

        ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Hiçbir kişi veya başkan, NATO için Başkan Donald Trump kadar çok şey yapmamıştır." değerlendirmesinde bulunmuş, 21 Ocak'ta da NATO'nun ABD olmadan "çok da güçlü olmayacağını" söylemişti.

        HT 360 - 30 Ocak 2026 (Fidan-Arakçi Zirvesi Ne Anlama Geliyor?

        Türkiye-İran ilişkilerinde yeni dönem mi? Görüşme bölgeyi nasıl etkileyecek? Fidan-Arakçi zirvesi ne anlama geliyor? HT 360'da Dilek Gül sordu; Eski Diplomat Gülru Gezer anlattı.  

