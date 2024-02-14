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        Haberler Dünya Norveç'in Oslo Havalimanı'nda iki hafta içinde 3 kaza yaşandı

        Norveç'in Oslo Havalimanı'nda iki hafta içinde 3 kaza yaşandı

        Norveç'in Gardermoen kentindeki Oslo Havalimanı'nda iki hafta içinde 3 kaza yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 20:13 Güncelleme: 14.02.2024 - 20:13
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        Oslo Havalimanı'nda iki hafta içinde 3 kaza
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        Oslo Havalimanı'ndaki son kazada Scandinavian Airlines'a ait bir yolcu uçağının sol kanadı çıkış kapısındaki çitlere çarptı.

        Uçakta küçük çapta hasara yol açan kazada yaralanan olmadı.

        Oslo Havalimanı sözcüsü Monica Iren Fasting, yaptığı açıklamada, havalimanında son zamanlarda meydana gelen üç kazadan ikisinin aynı çıkış kapısında yaşandığını, olayların ardından buranın kapatıldığını söyledi.

        İsveç'in başkenti Stockholm'e giden Norveç Havayollarına ait bir uçak 2 Şubat'ta aynı kapıdaki çitlere çarpmıştı.

        Norveç'in Kristiansand kentine giden başka bir uçak da 13 Şubat'ta başka bir uçağa çarpmış, uçağın kanadı kırılmıştı.

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        #Oslo Havalimanı

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