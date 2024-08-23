Norveç Prensesi Martha Louise ve nişanlısından kraliyeti kızdıran hamle

Kral 5. Harald ve Kraliçe Sonja'nın kızı olan Prense Martha ile nişanlısının kutlamaları 29 Ağustos'ta başlayacak.

İlk gün konuKlar, Ålesund şehrinin merkezindeki bir otelin bahçesinde toplanacak. Martha'nın ölen eski eşi Ari Behn'den olan üç çocuğu 20 yaşındaki Maud Angelica, 18 yaşındaki Leah Isadora ve 15 yaşındaki Emma Tallulah ile çiftin arkadaşları ve ailesi birlikte bir tekne gezisinin keyfini çıkaracak.