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Norveç Varlık Fonu'ndan 164 milyar dolarlık zarar

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyonun piyasalarda oynaklığa neden olmasının etkisiyle geçen yıl 1 trilyon 637 milyar Norveç kronu (164,4 milyar dolar) yatırım zararı açıkladı

Norveç Varlık Fonu'ndan 164 milyar dolarlık zarar
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AA

Norveç Varlık Fonu, 2022’de fonun yatırım zararının yüzde 14,1 olduğunu, bunun da 1 trilyon 637 milyar Norveç kronuna (164,4 milyar dolar) denk geldiğini açıkladı.

Söz konusu yatırım zararının, fonun 2008 finansal krizinden bu yana en büyük zararı olması dikkati çekti. Fonun 2008'deki kaybı 633 milyar Norveç kronu olarak kayıtlara geçmişti.

Fonun Yatırım Yönetimi Başkanı Nicolai Tangen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, piyasaların Rusya-Ukrayna savaşından, yüksek enflasyondan ve yükselen faiz oranlarından etkilendiğini belirtti.

Tangen, “Bu, hem hisse senedi piyasasını hem de tahvil piyasasını aynı anda olumsuz etkiledi. Bu çok olağan dışı bir durumdu. Enerji hariç, pay piyasasındaki tüm sektörler, negatif getiri elde etti.” ifadesini kullandı.

Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor.

Fonun, Norveç dışında 70 ülke ve 9 bin 338’den fazla firmada yatırımı bulunurken, dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,3’ünü elinde tutuyor. Fon, son yıllarda yoğun olarak yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapıyor.

Fonun piyasa değeri 31 Aralık 2022 itibarıyla 12 trilyon 429 milyar Norveç kronu (1 trilyon 240 milyar dolar) oldu

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