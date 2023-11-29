Nostaljik bir hava estirmek yerine güldüren eski albümlerden en iyi seçmeler

Nostaljik bir hava estirmek yerine güldüren eski albümlerden en iyi seçmeler

"Fedoramın çok havalı göründüğünü ve kendimi bir mafya babası gibi hissettirdiğini düşünüyorum."

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"Ben 8 yaşındayım, ilkokula geç kaldığım ve annemin beni fotoğraf çekmem için durdurduğu için sinirleniyorum."