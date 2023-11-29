Nostaljik bir hava estirmek yerine güldüren eski albümlerden en iyi seçmeler
Eski fotoğraflara bakmak her zaman düşündüğünüz kadar nostaljik olmayabilir. Özellikle çocukluk dönemlerinde harika olduğunu düşündüğümüz seçimler, ilerleyen yıllarda komik anılara dönüşebilir.
"Fedoramın çok havalı göründüğünü ve kendimi bir mafya babası gibi hissettirdiğini düşünüyorum."
"Ben 8 yaşındayım, ilkokula geç kaldığım ve annemin beni fotoğraf çekmem için durdurduğu için sinirleniyorum."
“90'ların başı aileme karşı pek nazik değildi.”
“Varlığımdaki açık ara en kötü fotoğrafım.”
“6 yaşındayım ama 60 gibi duruyorum. Annem okula bu şekilde gitmeme neden izin verdi?”
“8 yaşındaydık ve kendi grubumuz vardı.”
"Destekleyici harika annem bunlar için profesyonel bir fotoğrafçıya para ödedi."
"Bu fotoğrafta pişman olduğum tek şey, bebek koleksiyonunun daha büyük olmamasıydı."
“1999. Barış işaretini nasıl yapacağımı öğrendiğimde çok havalı olduğumu düşündüm."