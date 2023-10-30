Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.724,77 %0,24
        DOLAR 28,2498 %0,20
        EURO 29,8438 %0,12
        ALTIN 1.813,65 %-0,19
        FAİZ 34,63 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 21,01 %0,21
        BITCOIN 34.205,00 %-1,12
        GBP/TRY 34,2087 %0,08
        EUR/USD 1,0557 %-0,07
        BRENT 89,08 %-1,55
        ÇEYREK ALTIN 2.965,32 %-0,19
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Noterler bugün açık mı? Noterler 30 Ekim Pazartesi çalışıyor mu? İşte cevabı - Merak Edilenler Haberleri

        Noterler bugün açık mı? Noterler 30 Ekim Pazartesi çalışıyor mu? İşte cevabı

        Noterler bugün açık mı? Bilindiği üzere noterler hafta sonu ve resmi tatillerde hizmet vermiyor. 30 Ekim resmi tatil olmamasına rağmen ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Okulların tatil ilan edilmesi beraberinde "Noterler bugün açık mı?" sorusunu getirdi. Peki, noterler 30 Ekim Pazartesi çalışıyor mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 09:21 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Noterler bugün açık mı? Okulların 30 Ekim Pazartesi günü yani bugün tatil edilmesi sonrası noterlerin de tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, bugün noterler açık mı? İşte noterlerle ilgili merak edilen sorunun cevabı...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        NOTERLER BUGÜN AÇIK MI?

        Noterler bilindiği üzere resmi tatil günleri ve hafta sonları kapalı oluyor. Geçtiğimiz gün hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayrmaı hem de hafta sonu olması nedeniyle noterler hizmet vermedi.

        3

        Okulların tatil olmasıyla iligli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklama ise noter veya diğer kurumları kapsamadığı için bugün noterler açık olacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri!
        İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri!
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        Polat çifti özür diledi
        Polat çifti özür diledi