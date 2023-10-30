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Noterler bugün açık mı? Noterler 30 Ekim Pazartesi çalışıyor mu? İşte cevabı Noterler bugün açık mı? Bilindiği üzere noterler hafta sonu ve resmi tatillerde hizmet vermiyor. 30 Ekim resmi tatil olmamasına rağmen ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Okulların tatil ilan edilmesi beraberinde "Noterler bugün açık mı?" sorusunu getirdi. Peki, noterler 30 Ekim Pazartesi çalışıyor mu? İşte merak edilen sorunun cevabı... Habertürk Giriş: 30.10.2023 - 09:21 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:21 facebook

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Noterler bugün açık mı? Okulların 30 Ekim Pazartesi günü yani bugün tatil edilmesi sonrası noterlerin de tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, bugün noterler açık mı? İşte noterlerle ilgili merak edilen sorunun cevabı...

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NOTERLER BUGÜN AÇIK MI? Noterler bilindiği üzere resmi tatil günleri ve hafta sonları kapalı oluyor. Geçtiğimiz gün hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayrmaı hem de hafta sonu olması nedeniyle noterler hizmet vermedi.

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Okulların tatil olmasıyla iligli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklama ise noter veya diğer kurumları kapsamadığı için bugün noterler açık olacak.

Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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