Nottingham Forest: 0 - Arsenal: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 22. haftasında Arsenal, deplasmanda Nottingham Forest'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından lider Arsenal haftayı 50, Nottingham Forest ise 22 puanla tamamladı.
İngiltere Premier Ligi'nin 22. haftasında Arsenal, Nottingham Forest'a konuk oldu. City Ground'ta oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'nin kaybettiği haftada puan farkını daha da yükseltme fırsatını kullanamadı.
Arsenal, bu beraberlikle 50 puana yükseldi. Mikel Arteta'nın ekibinin en yakın takipçisi Manchester City'nin 43 puanı bulunuyor. Nottingham Forest, Arsenal beraberliğiyle 22 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Arsenal, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Nottingham Forest, Brentford deplasmanına gidecek.