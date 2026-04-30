Nottingham Forest - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi
Aston Villa, Avrupa Ligi yarı final ilk karşılaşmasında avantajlı bir skor elde etmek için deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. City Ground'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde, turnuvada attığı 24 golle en üretken takım konumunda bulunan Aston Villa dikkat çekiyor. Teknik direktör Unai Emery yönetiminde Avrupa Ligi'nde üst üste dokuz galibiyet elde eden İngiliz ekibi, bu kritik deplasmandan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmaya dair "Nottingham Forest - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan, Nottingham Forest ile Aston Villa arasında oynanacak kritik mücadeleyle sürüyor. Çeyrek finalde FC Porto’yu saf dışı bırakarak 42 yıl sonra Avrupa’da yarı finale yükselen Nottingham Forest, kendi sahasında bu önemli avantajı skora yansıtmak istiyor. Futbolseverler ise bu zorlu karşılaşmaya dair yayın bilgilerini araştırıyor. “Nottingham Forest - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Detaylar haberimizde...
NOTTİNGHAM FOREST- ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?
City Ground Stadyumu'nda oynanacak Nottingham Forest - Aston Villa maçı 30 Nisan 2026 Perşembe yani bu akşam saat 22:00'de yayınlanacak.
NOTTINGHAM FOREST - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen zorlu karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Nottingham Forest: Ortega; Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Sangare, Anderson, Gibbs-White; Wood, Jesus
Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Bogarde, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins