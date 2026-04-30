UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan, Nottingham Forest ile Aston Villa arasında oynanacak kritik mücadeleyle sürüyor. Çeyrek finalde FC Porto’yu saf dışı bırakarak 42 yıl sonra Avrupa’da yarı finale yükselen Nottingham Forest, kendi sahasında bu önemli avantajı skora yansıtmak istiyor. Futbolseverler ise bu zorlu karşılaşmaya dair yayın bilgilerini araştırıyor. “Nottingham Forest - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Detaylar haberimizde...

REKLAM

NOTTİNGHAM FOREST- ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?

City Ground Stadyumu'nda oynanacak Nottingham Forest - Aston Villa maçı 30 Nisan 2026 Perşembe yani bu akşam saat 22:00'de yayınlanacak.

NOTTINGHAM FOREST - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen zorlu karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Ortega; Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Sangare, Anderson, Gibbs-White; Wood, Jesus

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Bogarde, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins