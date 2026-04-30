        Haberler Bilgi Spor UEFA Avrupa Ligi yarı finali: Nottingham Forest - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Aston Villa, Avrupa Ligi yarı final ilk karşılaşmasında avantajlı bir skor elde etmek için deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. City Ground'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde, turnuvada attığı 24 golle en üretken takım konumunda bulunan Aston Villa dikkat çekiyor. Teknik direktör Unai Emery yönetiminde Avrupa Ligi'nde üst üste dokuz galibiyet elde eden İngiliz ekibi, bu kritik deplasmandan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmaya dair "Nottingham Forest - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar

        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 18:40 Güncelleme:
        N Forest - Aston Villa maçı ne zaman?

        UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan, Nottingham Forest ile Aston Villa arasında oynanacak kritik mücadeleyle sürüyor. Çeyrek finalde FC Porto’yu saf dışı bırakarak 42 yıl sonra Avrupa’da yarı finale yükselen Nottingham Forest, kendi sahasında bu önemli avantajı skora yansıtmak istiyor. Futbolseverler ise bu zorlu karşılaşmaya dair yayın bilgilerini araştırıyor. “Nottingham Forest - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Detaylar haberimizde...

        NOTTİNGHAM FOREST- ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?

        City Ground Stadyumu'nda oynanacak Nottingham Forest - Aston Villa maçı 30 Nisan 2026 Perşembe yani bu akşam saat 22:00'de yayınlanacak.

        NOTTINGHAM FOREST - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Heyecanla beklenen zorlu karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Nottingham Forest: Ortega; Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Sangare, Anderson, Gibbs-White; Wood, Jesus

        Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Bogarde, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
