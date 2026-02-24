FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Nottingham Forest 3-0 mağlup olan Fenerbahçe 4 farklı ve üstü skorla galip gelmesi durumunda adını bir üst tura yazdıracak.

3 farklı kazanması durumunda maç uzatmalara gidecek.

Beraberlik ve mağlup olması durumunda ise Avrupa Ligi'nden elecek.