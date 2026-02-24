Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. İlk maçta rakibine 3-0 skorla mağlup olan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda avantajlı skoru elde edip, bir üst tura yükselmenin hesaplarını yapıyor. Kritik mücadeleye sayılı günler kala, Nottingham Forest - Fenerbahçe rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Nottingham Forest - Fenerbahçe rövanş maçı yayıncı kuruluşu...
Nottingham Forest - Fenerbahçe rövanş maçı için nefesler tutuldu. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kaybeden temsilcimiz, tur şansını zora soktu. Avrupa kupalarındaki 300. maçına çıkacak Fenerbahçe, geride kalan 299 maçta 117 galibiyet, 117 mağlubiyet yaşarken, 65 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Nottingham Forest - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, Avrupa Ligi Nottingham Forest - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
TUR ŞANSI RÖVANŞ MAÇINA KALDI!
Fenerbahçe evinde Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olarak tur şansını zora soktu.
NOTTINGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Nottingham Forest - Fenerbahçe rövanş maçı, 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.
FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadelenin TRT 1 ekranlarından yayınlanması bekleniyor.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Nottingham Forest 3-0 mağlup olan Fenerbahçe 4 farklı ve üstü skorla galip gelmesi durumunda adını bir üst tura yazdıracak.
3 farklı kazanması durumunda maç uzatmalara gidecek.
Beraberlik ve mağlup olması durumunda ise Avrupa Ligi'nden elecek.