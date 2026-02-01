Nottingham Forest sahasında Crystal Palace ile berabere kaldı!
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, 10 kişi kaldığı maçta Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Nottingham Forest ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.
Nottingham Forest, 5. dakikada Morgan Gibbs-White ile öne geçti. Ev sahibi ekip, 45. dakikada Neco Williams'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Crystal Palace, 45+2. dakikada Ismail Sarr'ın penaltısıyla skoru eşitledi.
Bu sonucun ardından Nottingham Forest 26, Crystal Palace ise 29 puana yükseldi.
Nottingham Forest, gelecek hafta Leeds United'a konuk olacak. Crystal Palace ise Brighton deplasmanına gidecek.