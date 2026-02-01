Habertürk
        Nottingham Forest sahasında Crystal Palace ile berabere kaldı!

        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest, 10 kişi kaldığı maçta Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

        Giriş: 01.02.2026 - 19:29 Güncelleme: 01.02.2026 - 19:29
        10 kişi kalan Nottingham yıkılmadı!
        İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Nottingham Forest ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

        Nottingham Forest, 5. dakikada Morgan Gibbs-White ile öne geçti. Ev sahibi ekip, 45. dakikada Neco Williams'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Crystal Palace, 45+2. dakikada Ismail Sarr'ın penaltısıyla skoru eşitledi.

        Bu sonucun ardından Nottingham Forest 26, Crystal Palace ise 29 puana yükseldi.

        Nottingham Forest, gelecek hafta Leeds United'a konuk olacak. Crystal Palace ise Brighton deplasmanına gidecek.

        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada

        ABD-İran hattında artan gerilimin ardından İstanbul'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Fidan görüşme sonrasında yaptığı açıklamada "İran'a müdahaleye karşıyız, İran'a olacak herhangi bir saldırıyı kabul etme...
