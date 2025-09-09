Nottingham Forest'ta Ange Postecoglou dönemi!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktörlük görevine Ange Postecoglou'nun getirildiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig temsilcilerinden Nottingham Forest'ta Nuno Espirito Santo'nun döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktör resmen belli oldu.
İngiliz temsilcisi deneyimli teknik adam Ange Postecoglou ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Tottenham'ın başında olan Postecoglou, ligde çok kötü bir sezon geçirmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'ni kazanarak takımını Şampiyonlar Ligi'ne götürmeyi başarmıştı.