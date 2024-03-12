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        Haberler Spor Tenis Novak Djokovic, Indian Wells'te Luca Nardi'ye elendi - Tenis Haberleri

        Novak Djokovic, Indian Wells'te Luca Nardi'ye elendi

        Teniste tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda Luca Nardi'ye elenerek büyük bir şok yaşadı. Sırp raketi deviren İtalyan tenisçi Nardi, Masters 1000 veya grand slam etkinliğinde Novak Djokovic'i yenen tarihteki en düşük sıralamadaki oyuncu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 12:28 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:41
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        Djokovic'e büyük şok!
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        ABD'nin Indian Wells kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının üçüncü turunda Nardi, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Djokovic'i 2 saat 17 dakika süren karşılaşmada 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek bir üst tura çıktı.

        Tek erkekler dünya sıralamasında 123. basamakta yer alan 20 yaşındaki İtalyan raket Luca Nardi, Masters 1000 veya grand slam etkinliğinde Sırp tenisçi Novak Djokovic'i yenen tarihteki en düşük sıralamadaki oyuncu oldu.

        Geçen hafta Nardi, elemelerin son turunda David Goffin'e yenildi, ancak Arjantin'den Tomas Martin Etcheverry kuradan çekilince "şanslı kaybeden" olarak ana tabloya kaldı.

        Karşılaşma sonrası duygularını paylaşan Nordi, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Dün gece hayalini kuruyordum. Şimdi ise gerçek oldu." ifadelerini kullandı.

        Djokovic ise "Özellikle üçüncü sette harika tenis oynadığı için kendisini tebrik ediyorum. Ana çekilişe, 'şanslı kaybeden' olarak girdi, dolayısıyla gerçekten kaybedecek hiçbir şeyi yoktu, harika oynadı ve kazanmayı hak etti." değerlendirmesinde bulundu.

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