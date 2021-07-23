Yapımcılığını Üsküdar Yapım'dan Bülent Durgun'un üstlendiği Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi bu akşam saat 20.00'de ilk defa seyirciyle buluşuyor. İşte merakla beklenen Nuh'un Gemisi Cudi'de filmine dair merak edilenler...

NUH'UN GEMİSİ CUDİ'DE FİLMİ KONUSU NE?

Gizli bir görev için Şırnak'a gönderilen Amerikalı profesör Robert ile asistanı arkeolog Mary'nın Nuh'un gemisini ararken hesapta olmayan bir şekilde, Mary'nin Ali'ye aşık olmasıyla başlayan macerayı anlatan Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi bu akşam saat 20.00'de ekrana geliyor.

NUH'UN GEMİSİ CUDİ'DE OYUNCULARI KİM?

Yapımcılığın Bülent Durgun'un üstlendiği filmin oyuncuları arasında Metin Yıldız, Oktay Gürsoy ve Esin Kaya yer alıyor.

Komedi ve macera türündeki film, Şırnak'ı konu alan ve orada çekilen ilk uzun metraj sinema filmi olma özelliği taşıyor.