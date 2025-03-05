Nükhet Duru: Çok güzel bir gece oldu - Magazin haberleri

Nükhet Duru: Çok güzel bir gece oldu - Magazin haberleri

Nükhet Duru: Çok güzel bir gece oldu Geçtiğimiz günlerde 'Best Of' konseri vererek sevenlerinin karşısına çıkan Nükhet Duru; "Çok güzel bir gece oldu" dedi

Habertürk Giriş: 05.03.2025 - 09:39 Güncelleme: 05.03.2025 - 09:39 facebook

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