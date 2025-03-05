Nükhet Duru: Çok güzel bir gece oldu
Geçtiğimiz günlerde 'Best Of' konseri vererek sevenlerinin karşısına çıkan Nükhet Duru; "Çok güzel bir gece oldu" dedi
Giriş: 05.03.2025 - 09:39 Güncelleme: 05.03.2025 - 09:39
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Nükhet Duru, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Aceleci tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı, önemli bir toplantıya yetişmeye çalıştığını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde ‘Best Of’ konseri vererek sevenlerinin karşısına çıkan Nükhet Duru; "Çok güzel bir gece oldu. İleriye dönük konserlerimiz olacak" dedikten sonra hızla oradan ayrıldı.
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